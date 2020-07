Gemitaiz e Madman Scatola Nera Live: rinviato al 2021 l’atteso tour

Il primo Festival dell'era del Covid-19... e per questo il più importante per la musica.

Classifica Spotify Settimana #29: “Karaoke” guida una chart in cui regna la musica italiana

Triplete per la seconda settimana consecutiva per "Karaoke" che dopo aver conquistato le chart Fimi ed Earone, si conferma in testa alla Top 20 Spotify.