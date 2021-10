Gemello: Flashback è il suo nuovo, sofferto singolo

Di che cosa parla il testo di Flashback di Gemello? L’artista ce lo racconta con un comunicato ufficiale, dove ci rivela l’approccio con cui si è avvicinato a questo nuovo brano, uscito oggi, venerdì 29 ottobre.

Flashback, pubblicato sotto etichetta HONIRO e prodotto da Marta Venturini è stato così commentato dal suo artista:

Flashback è un brano soffuso, un viaggio intimo tra i ricordi di una relazione ormai passata e che si pensava essere chiusa in un cassetto. Grazie a un semplice profumo, tutto torna vivido ed estremamente reale, come se nulla fosse cambiato, e l’artista si lascia andare a un flusso di coscienza in cui la malinconia prende il sopravvento. Ho bisogno che non torni e che sono solo sogni”, canto nel ritornello e sono consapevole che, per tornare al presente, nulla potrà tornare come prima. Con Flashback mi sono messo alla prova davvero con il canto, in un ritornello che richiama i suoni anni ’80. Il brano ha un’atmosfera notturna, racconta di come un profumo, una sensazione dimenticata possa catapultarti nel passato, e rivivere come non fosse mai passata.

Dopo Un pezzo di universo che lo ha visto collaborare con Coez e Gemitaiz, l’artista romano torna con il brano da solista che anticipa il suo nuovo progetto musicale in arrivo prossimamente.

La storia di Gemello si intreccia con quella del rap italiano.

La sua carriera inizia all’interno del collettivo romano TruceKlan (di cui hanno fatto parte Noyz Narcos, Gel, Metal Carter, Cole, Chicoria e Benassa) poi nel gruppo In The Panchine, con cui pubblica “In The Panchine” e “In The Panchine 2”.

Nel 2006 esordisce da solista con il brano “Non parlarmi d’altro” e a seguire pubblica i due EP “Niagara” nel 2014 e “Indiana” nel 2017. Nel 2019 arriva l’album “UNtitled”, specchio della personalità di Gemello.

È inoltre diplomato all’Accademia delle Belle Arti, le sue opere di pittore influenzano notevolmente quello di musicista e viceversa.