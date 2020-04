Gazzelle Ora che ti guardo bene testo e audio. A sorpresa, dopo averlo annunciato ieri attraverso i suoi canali social, Gazzelle ha pubblicato un nuovo singolo inedito.

Fresco della certificazione disco di platino per le oltre 50.000 unità del suo ultimo album, Punk, il cantautore ha deciso di lanciare una nuova canzone in questo difficile momento per la musica e per il mondo in generale.

“L’ ho scritta qui a casa in questi giorni tristi e prodotta a distanza insieme a Federico Nardelli.

È una canzone che spero vi faccia bene.

Ho deciso insieme alla mia squadra di devolvere tutti i proventi all’ospedale Spallanzani di Roma per fare bene anche e soprattutto a chi sta soffrendo.

Un bacio vero.”

Queste le parole del cantautore. Tutti i proventi del brano andranno quindi, come sopra, a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

E ti ricordi com’è che si fa

la vita mescolata insieme

e poi divisa di nuovo a metà

mentre corriamo in queste stanze

sta casa è così grande

che lavoro fa, wow, il tuo papà

ti piacerebbe andare sulla luna

portiamo un sacco a pelo

e rimaniamo là

mentre sul mondo piove forte

suoniamo un pianoforte

cantiamo insieme na na na

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te

E ti ricordi che sapore che ha

quel bacio dato a vuoto sotto casa

quando ridevi ah ah

mentre la luce di un lampione illuminava un fiore

c’è un gatto col tuo nome, mia dove va

ti piacerebbe stare sotto al sole

sdraiati su un balcone e rimaniamo là

mentre la strada brucia male

non ti farò del male, ti giuro mai, mai

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te