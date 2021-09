Gaze of Lisa: l’album d’esordio della band è “Sinonimi contrari”

La band Gaze of Lisa pubblica il suo primo album, dal titolo Sinonimi contrari. Il disco, composto da 12 tracce, è disponibile negli store digitali e in streaming dal 1° settembre 2021 per l’etichetta Terzo Millennio Records.

Sinonimi contrari è un disco che vuole liberarsi delle etichette legate al genere e alle forme, mostrando come qualcosa può cambiare in base al punto di vista. Il titolo dell’album ha preso ispirazione da una fotografia scattata dal fotografo Rosario Genovese nella città di Matera, a metà degli anni 50, che rappresenta un mulo parcheggiato tra delle auto. Il mulo raffigurato nella foto, che è poi la copertina dell’album, può essere il contrario delle auto. Allo stesso tempo, però, il mulo e le auto possono diventare sinonimi, in quanto mezzi di trasporto.

Il titolo Sinonimi contrari riassume anche l’approccio musicale dei Gaze of Lisa, caratterizzato da un connubio tra strumenti tradizionali e altri più avanguardistici. Lo stile del disco ondeggia su note di musica elettronica, ispirata ad artisti quali Thom Yorke e Apparat, unite a un background del classico power trio rock.

Le 12 tracce contenute nell’album sono state composte dalla band. Nella stesura dei testi, grande importanza hanno avuti artisti italiani quali Bluvertigo, CCCP, Franco Battiato e Caparezza. Ecco qui di seguito la tracklist:

1. Il silenzio di Boka

2. Bilancia

3. Palindromo

4. Divinamente

5. X

6. In uno spazio che fugge

7. Io contro

8. Logica

9. La rivelazione di Boka

10. Terapia

11. Rimpianto

12. La linea di Kármán

Il disco è stato registrato negli studi bresciani Cromo Studio e Mac Wave Studios, con la collaborazione del produttore artistico Valerio Gaffurini.

Ecco chi sono i Gaze of Lisa

I Gaze of Lisa sono una band originaria di Matera, nata nel 2016. E’ composta da Pierdomenico Niglio (batteria, voce ed elettronica), Carmelo Fascella (chitarra, voce, live coding) e Damiano Niglio (basso, cori e sintetizzatore).

Il loro sound, assimilabile al genere Indie elettronico, è caratterizzato dall’unione di sonorità rock ed elettroniche.

Nel 2018 i Gaze of Lisa pubblicano l’Ep autoprodotto Hidden, in lingua inglese. Nel 2019 si esibiscono al festival Matera – Suoni del futuro remoto, organizzato dal collettivo Onyx Jazz Club.

Ad aprile 2021 la band pubblica il singolo Bilancia, cui segue nel mese di giugno il secondo singolo Logica. I brani anticipano l’uscita dell’album Sinonimi contrari.