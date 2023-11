Gaudiano vince Tale e Quale Show e annuncia l’uscita di “Numeri”

Tale e Quale Show: Gaudiano, “Numeri”: significato del testo del nuovo singolo

Dopo essersi aggiudicato il titolo di campione della tredicesima edizione di Tale e Quale Show – la cui ultima puntata è andata in onda su Rai 1 ieri sera, venerdì 4 novembre, con la conduzione di Carlo Conti – Gaudiano annuncia l’uscita di “Numeri” (Leave Music), il suo nuovo e attesissimo singolo, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 novembre.

gaudiano, “numeri”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano è una ballad profonda e delicata, che Luca ha voluto dedicare a quel senso di inadeguatezza che disturba, blocca e a volte angoscia. Tra il giudizio degli altri, la stanchezza e la difficoltà a riconoscersi quando si è disorientati, Gaudiano canta così dell’unica cosa capace di salvarci, ovvero la passione e la promessa di lealtà che possiamo e dobbiamo concedere solo a noi stessi.

“Numeri è una canzone che parla del mio senso di inadeguatezza nel mondo della musica. Sintetizza attraverso immagini evocative il mio stato d’animo durante tutto il percorso, che continua ancora oggi, nella ricerca di un posto, di un’identità artistica”.

gaudiano, “numeri”: testo DEL BRANO

C’hai fatto caso che la parola “OK”

sembra un omino steso a terra visto dall’alto?

mi ci riconosco specialmente se immagino

che sia caduto a terra dopo un volo pindarico

e molti dei passanti l’avevano predetto

“Sta volta per davvero quello non è Peter Pan”

anche se la paura sa bene dove abito

mi ha l’effetto è stato sporgermi e non sentire il panico

per tutti quei: “Vediamo, dai vediamo che fine fa,

è solamente una meteora e la sua parabola

non sembra avere i numeri per fare i numeri”,

che è l’unica cosa che conta.

E adesso che si è dissolta pure la scia

vorrei tornare indietro oppure scappare via

cospargermi di ceneri non farà i numeri,

ma è l’unica cosa che conta

Ho promesso al cielo che

non avrei pianto

non avrei pianto

e invece sono

perso nello specchio che

mi guardo mentre piango

mi guardo mentre piango

Con l’odio per tutto quello che hai scritto

non paghi l’affitto,

ma trovi un buon motivo per uscire a camminare

e svendi la tua voce a ogni cliente ricco

in un locale in via Melloni molto popolare.

Vediamo dai vediamo che fine fa

tutto l’amore che metto dentro la musica

se do un’occhiata ai numeri sembrano miseri

eppure qualcuno mi ascolta.

E adesso che è già un bel po’ che sei andato via

sembri troppo lontano per seguire la scia

e l’eco dei miei stupidi pensieri inutili

eppure qualcuno li ascolta

Ho promesso al cielo che

non avrei pianto

non avrei pianto

e invece sono

perso nello specchio che

mi guardo mentre piango

mi guardo mentre piango

Oggi come ieri non sono cambiato

cambia quello che c’è in torno

un attimo era qua un attimo fa ma adesso è passato

non credo al fato, non mi ha mai rispettato

ogni volta che ho fatto un favore al destino

non ha mai ricambiato

Ogni volta che ho tagliato un ponte

è crollato in testa a qualcuno

Vado in giro coi loro fantasmi sulle mie spalle

come dei mostri di fumo

mi ricordano che le scelte fanno la strada di un uomo

E io ho scelto le mie ragioni e non il loro perdono

Ho promesso al cielo che

non avrei pianto

non avrei pianto

e invece sono

perso nello specchio che

mi guardo mentre piango

mi guardo mentre piango

Ho promesso al cielo che

non avrei pianto

non avrei pianto

Gaudiano: dal Festival di Sanremo a Tale e Quale Show

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte con il brano “Polvere da Sparo“, Gaudiano ha pubblicato il suo primo album in studio, “L’ultimo Fiore“, per poi intraprendere una ricca carriera teatrale che, lo scorso 15 ottobre, lo portato ad interpretare il Fantasma dell’Opera nell’omonimo musical in lingua inglese di Andrew Lloyd Webber al Teatro Arcimboldi di Milano.

Ma non è tutto! Gaudiano è infatti anche il protagonista di “Una volta nella vita (Once)“, spettacolo teatrale che la Compagnia della Rancia sta portando in giro per l’Italia con la regia di Mauro Simone.