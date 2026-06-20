20 Giugno 2026
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20 Giugno 2026

Gardaland Summer Festival 2026: Baby K, Dargen D’Amico, Merk & Kremont e Mr. Rain aprono l’estate del Resort

Quattro artisti il 27 giugno in piazza Jumanji, poi il parco aperto ogni sera fino alle 23.

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Il palco del Gardaland Summer Festival 2026 in piazza Jumanji
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Il Gardaland Summer Festival 2026 apre la stagione estiva del Resort sul lago di Garda. Sabato 27 giugno, sul palco di piazza Jumanji, si alternano quattro nomi della musica italiana: Baby K, Dargen D’Amico, il duo di dj e producer Merk & Kremont e Mr. Rain, per una serata di musica dal vivo con apertura prolungata fino all’1 di notte e diretta nazionale in radiovisione.

L’evento segna anche l’avvio di Gardaland Night is Magic: dal 28 giugno il parco prolunga l’apertura fino alle 23, ogni giorno, tra attrazioni, spettacoli e aree tematizzate vissute anche dopo il tramonto. L’appuntamento del 27 giugno è organizzato da FMedia con RTL 102.5 radio partner ufficiale, che segue la serata in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5 in radiovisione, con Angelo Baiguini e Jessica Brugali alla conduzione.

Gardaland Summer Festival 2026: gli artisti sul palco

Il cartellone della serata mette insieme pop, rap, dance ed elettronica. Baby K porta le sue hit estive che hanno segnato gli ultimi anni della musica italiana, da un repertorio che conta oltre un miliardo di stream complessivi su Spotify e un successo da record come “Roma-Bangkok”.

Sul palco anche Dargen D’Amico, tra le voci più originali della scena, con il suo stile che fonde hip hop, elettronica, pop e tradizione cantautorale. L’artista arriva al Resort dopo la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo con “AI AI”, brano che riflette sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale e che cita proprio Gardaland, a pochi mesi dall’uscita del suo dodicesimo album.

Spazio alla dance con Merk & Kremont, tra i pochi dj e producer italiani nella Top 100 mondiale, forti di 77 dischi di platino e oltre 1,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, reduci da “Partenope” con Serena Brancale e The Kolors. Chiude la pattuglia Mr. Rain, nato a Desenzano del Garda e quindi di casa in zona, che torna dal vivo dopo il terzo posto a Sanremo 2023 con “Supereroi” e il recente singolo “Effetto Michelangelo”, forte di 24 dischi di platino in carriera.

Gardaland Summer Festival 2026: data, orari e ingressi

Questi i riferimenti principali della serata inaugurale e delle aperture serali del parco:

  • Data del festival: sabato 27 giugno 2026, piazza Jumanji
  • Apertura serale del parco: dalle ore 18, fino all’1 di notte nella serata del 27 giugno
  • Artisti: Baby K, Dargen D’Amico, Merk & Kremont, Mr. Rain
  • Da mezzanotte: La Discoteca Nazionale con dj Sautufau
  • Dal 28 giugno: Gardaland Night is Magic, parco aperto ogni giorno fino alle 23

L’accesso al Gardaland Summer Festival avviene con l’ingresso serale al parco (dalle ore 18), disponibile sulla biglietteria ufficiale di Gardaland Resort. Non è previsto un biglietto separato per il solo concerto.

Gardaland Summer Festival: l’estate del Resort

Dopo il primo K-Pop Festival, il Gardaland Summer Festival conferma la formula che unisce concerti, attrazioni e apertura notturna.

A chiudere le giornate estive di Gardaland Night is Magic sarà lo spettacolo in videomapping “Gardaland Night Beats”, con la mascotte Prezzemolo in versione dj. Con questa programmazione, il Resort prolunga l’esperienza dal giorno alla notte, con le tre strutture alberghiere a completare l’offerta per chi sceglie di fermarsi.

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