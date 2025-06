Gardaland celebra 50 anni con una festa tra musica e divertimento con Boomdabash, Sarah Toscano, Carl Brave e Rkomi

Gardaland Resort, il parco di divertimenti più importante in Italia, compie 50 anni e si prepara a vivere un’estate da record all’insegna della musica, degli spettacoli e del divertimento, culminando in un evento straordinario: il 50th Anniversary Party del 19 luglio, una grande festa trasmessa in diretta nazionale su RTL 102.5.

La festa per i 50 anni di Gardaland Resort non sarà l’unico appuntamento: l’intera stagione sarà ricca di novità e attrazioni pensate per tutta la famiglia.

da LEGOLAND® Water Park a gardaland night is magic

L’estate a Gardaland si è aperta ufficialmente con la riapertura di LEGOLAND® Water Park, l’unico parco acquatico a tema LEGO® in Italia. Un’esperienza creativa e rinfrescante dedicata ai più piccoli ma pensata per il divertimento di tutta la famiglia.

A partire dal 28 giugno torna anche l’appuntamento più atteso dell’estate: Gardaland Night is Magic. Fino al 10 settembre il Parco resterà aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 23.00, offrendo ben 13 ore di puro divertimento tra oltre 40 attrazioni, tra magia, adrenalina e spettacoli anche sotto le stelle.

Sempre dal 28 giugno farà il suo ritorno WRECKAGE, l’esperienza interattiva walk-through ambientata in una stazione spaziale precipitata sulla Terra. Il percorso, accessibile con biglietto aggiuntivo, si trova nell’area di Oblivion – The Black Hole e offre un’esperienza immersiva, strategica e dinamica per chi cerca forti emozioni.

Ogni sera alle 22:45 in Piazza Jumanji va in scena lo spettacolo serale FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme, uno show tra fontane danzanti, laser e video mapping guidato dalla voce di Prezzemolo. Un viaggio emozionante tra le epoche che hanno fatto la storia del Parco.

gardaland festeggia 50 anni con un grande evento

Il 19 luglio Gardaland celebrerà il suo 50° compleanno con un evento unico, organizzato da FMEDIA e trasmesso in diretta nazionale su RTL 102.5. Dalle ore 18:30 Piazza Jumanji si trasformerà in un’arena a cielo aperto fino all’1:00 di notte, con musica dal vivo, scenografie spettacolari e ospiti d’eccezione.

A riscaldare il pubblico ci penseranno i DJ set di Alberto Zanni e Stefano Federici, seguiti da un viaggio musicale tra gli anni ’70, ’80 e ’90 condotto da Massimo Alberti con la partecipazione dei leggendari The Trammps, direttamente da “La febbre del sabato sera”.

Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Boomdabash, con la loro miscela esplosiva di reggae e pop, la giovane rivelazione Sarah Toscano, l’innovativo Carl Brave e Rkomi, che chiuderà la serata con la sua energia inconfondibile.

Gardaland conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per il divertimento in Italia, attirando ogni anno milioni di visitatori: circa il 70% italiani e il 30% provenienti dall’estero, una quota in costante crescita. L’estate 2025 sarà un omaggio al passato, una celebrazione del presente e uno sguardo verso un futuro sempre più spettacolare.