E’ ora disponibile per la rotazione radiofonica il nuovo singolo di Galeffi Monolocale, tratto dall’album Settebello (Maciste Dischi / Polydor / Universal Music), uscito il 5 giugno anche in vinile (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Si tratta di un brano delicatamente erotico, dove le storie private e personali diventano di tutti, trovando il loro spazio tra pochi metri quadrati d’amore.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Land-HO. E’ il docufilm della vita di Gene, attore italoamericano che, sulla soglia dei 70 anni, vive la sua vita sospeso fra ricordi e rimpianti. Tra immagini di un matrimonio fallimentare ormai passato e la sua carriera nel cinema. Fra fiction e realtà, il tutto accompagnato dalla musica di Galeffi.

La versione in vinile dell’album Settebello era disponibile anche su Amazon nell’esclusiva edizione limitata autografata, ma le copie sono andate letteralmente a ruba nelle prime 24 ore. A proposito della pubblicazione in vinile il cantautore ha commentato:

“Settebello è un disco che trova nel vinile il suo ascolto più vero e sincero perché ho scritto quasi tutte le canzoni nello stesso periodo e perchè l’album è stato concepito nella speranza di evitare gli skip! Ho sempre amato l’ascolto analogico e sono felicissimo di questa nuova uscita!”

GALEFFI MONOLOCALE – IL TESTO

Autori e Compositori: Carlo Frigerio / Fabio Dalè / Marco Cantagalli / Matteo Cantagalli

Edizioni: Warner Chappell Music

Mi disinfetto quando te ne vai

Anche se poi non piango mai

Coltello in mezzo ai denti che paura mi fai

Metto la museruola ai sogni miei

Le tue fossette

Fra qualche anno saranno rughe

Intanto il tempo scorre

E non aspetta neanche un po’

Se fossi in te non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è al di là degli occhi tuoi

Tutte le notti che abbiam passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi

Che mondo sarebbe senza di noi

Nei tuoi pantaloni lo sai che ci vivrei

Monolocale dei giorni miei

Anche se un metro quadro io mi ci perderei

Ma non mi dici mai che non mi scorderai

Sotto le coperte

Come fossimo calamite

Quante promesse però

Rimangono in un angolo

Se fossi in te non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è

Al di la degli occhi tuoi

Tutte le notti che abbiamo passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi

Che mondo sarebbe senza di noi

E anche se poi non basterà

Ti abbraccerò ogni sera anche quando non mi va

Sarò la tua altalena anche se poi non basterà

Ti abbraccerò ogni sera

Anche quando non mi va

Sarò la tua armatura

Se fossi in te non mi amerei mai e poi mai

Fammi vedere che c’è al di là degli occhi tuoi

Tutte le notti che abbiam passato nel letto

Se le porta via il vento e poi

Che mondo sarebbe senza di noi