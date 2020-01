E’ uscito il nuovo singolo di Galeffi Dove non batte il sole (Maciste Dischi / Polydor / Universal Music), terzo brano che anticipa l’atteso album in uscita in primavera.

Si tratta di un brano sulle sensazioni di inadeguatezza e inquietudine che viviamo ogni giorno.

Ma, come afferma l’artista:

“Non c’è odio senza amore, come non può esserci pessimismo senza speranza. Anche se preso dallo sconforto e dalla frustrazione, stasera quantomeno stiamo insieme e ci abbracciamo forte per non sentire freddo, almeno per un po’.”

Dove non batte il sole arriva dopo Cercasi Amore e America, i brani prodotti dai Mamakass che negli scorsi mesi hanno dato un primo assaggio di una nuova fase musicale che vedrà protagonista l’artista che si è preso una pausa discografica di un anno per affinare una tecnica compositiva che sta regalando brani musicalmente molto interessanti (Qui la nostra videointervista).

“Cercasi Amore e America sono, allo stesso tempo, l’inizio e la continuazione di un nuovo percorso. Un percorso cominciato due anni fa con Occhiaie che non so ancora dove mi porterà.

Sto finendo di registrare l’album nuovo e guardando le canzoni da fuori mi sono accorto che America e Cercasi Amore sono le due estremità opposte del disco che verrà, e che il succo sarà tutto quello che c’è nel mezzo.

Va beh, sembra quasi che stia scrivendo al mio “Caro Diario” quindi la smetto…”

GALEFFI DOVE NON BATTE IL SOLE – IL VIDEOCLIP

Il brano è accompagnato da un videoclip, che si può considerare come un vero e proprio film, diretto ancora una volta da Luther Blissett. I protagonisti sono Ema Di Petrillo e Paolo Vanoli.

Foto di Sara Pellegrino x Mine