Galeffi torna ad emozionare con “Divano Nostalgia”: un inno contro la solitudine.

Nuovo brano per Galeffi, al secolo Marco Cantagalli, Divano Nostalgia disponibile dall’8 Aprile per Capitol Records Italy e Universal Music su tutte le piattaforme streaming.

È una crescita emotiva e artistica importante quella che il cantautore romano vuole portare ai suoi ascoltatori, dopo un periodo di pausa durato quasi due anni. Un 2022 iniziato con il botto che lo vede in positivo di tre brani Appassire, Due Girasoli e ora Divano Nostalgia.

GALEFFI “DIVANO NOSTALGIA”

Riflette su temi attuali il cantautore classe ’91 nel suo nuovo singolo, che lui stesso definisce come un inno contro la solitudine: su come i tempi d’oggi ci abbiano costretto a chiuderci in noi stessi piuttosto che fuori casa a goderci la vita.

Una tematica molto cara all’artista che qualche settimana fa ha tenuto un concerto sul tetto dello Sparwasser luogo scelto a rappresentazione di uno dei tanti club chiusi a causa della pandemia e considerato a tutti gli effetti un posto dell’anima, sia prima che durante questi ultimi due anni, periodo in cui i proprietari hanno deciso di riqualificare il locale come rifugio per senzatetto.

Così aveva commentato Galeffi:

Siamo stati chiusi in casa per talmente tanto tempo che l’idea di rompere per un paio d’ore la quotidianità di un quartiere come il Pigneto era stimolante.



Le immagini del live sono divenute poi videoclip ufficiale del brano Appassire, prodotto da Borotalco.tv e con la regia e la fotografia di Trilathera.

Foto di Ilaria Leie

Cover artwork di Valerio Bulla