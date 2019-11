Dopo un anno di silenzio dedicato alla ricerca di nuovi stimoli musicali e personali, è uscito l’atteso nuovo singolo di Galeffi Cercasi Amore (Maciste Dischi / Polydor / Universal Music).

Un brano in cui si nota una forte evoluzione di Galeffi e un cambiamento di rotta. Il romanticismo delle sue precedenti produzioni lascia spazio a uno sfogo, una forma di pop rock in cui non c’è spazio per il sentimento, ma solo una sensazione di rivalsa nei confronti di chi in amore ha sbagliato. Dal punto di vista produttivo il brano risente delle influenze del lavoro dei Mamakass.

“Questo cuore non è un albergo”

GALEFFI CERCASI AMORE

Così Galeffi spiega Cercasi Amore:

“Cercasi Amore potrà creare scompiglio tra chi mi ha apprezzato e conosciuto in altre vesti e curiosità in chi ancora non mi conosce, di certo è una novità anche per me ma rappresenta il gusto indie rock britannico con cui sono cresciuto e che ancora mi accompagna: The Black Keys e Blur sono band che adoro, ma nelle cose che sto scrivendo c’è anche il cantautorato italiano, diciamo pure classico. Cercasi Amore possiamo definirlo un antipasto originale e spero succulento di quel che sarà.”

Galeffi lo scorso anno è salito sull’ambizioso palco del Concertone del Primo Maggio di Roma (Qui la nostra intervista). Non sono, invece, ancora noti i prossimi progetti discografici dell’artista, che seguiranno Uffa e Mai Natale, i singoli che diedero il via lo scorso anno al Golden Goal Tour (ne abbiamo parlato Qui) e terminato a dicembre 2018.

Foto di Mine