Gaia al lavoro in studio con Davide Petrella e Michele Canova

Gaia nuovo singolo o nuovo album in arrivo per la vincitrice di Amici di Maria De Filippi edizione numero 20.

La cantautrice dopo la vittoria nel programma di Canale 5 ha pubblicato il disco Genesi, album certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

Nel 2021 l’artista ha poi debuttato sul palco del Festival di Sanremo con Cuore amaro, canzone che ha conquistato nei giorni scorsi il disco d’oro (35.000 copie/unità), a cui ha fatto seguito lo scorso maggio la sua prima collaborazione internazionale, quella con Sean Paul nel singolo Boca.

Attualmente la Gaia è in tour, queste le prossime date:

Giovedì 01 luglio 2021 | Mantova @Arena Bike In SOLD OUT

Sabato 10 luglio 2021 | Roma – Santa Marinella @Castello di Santa Severa

Sabato 17 luglio 2021 | Napoli @Giardini di Palazzo Reale SOLD OUT

Giovedì 29 luglio 2021 | Fossato di Vico (PG) @Suoni Controvento – Piazza Saint Ambroix

Mercoledì 04 agosto 2021 | Piombino (LI) @Altrascena Festival

Martedì 10 agosto 2021 | Milazzo @Mish Mash Festival – Castello di Milazzo (in vendita da martedì 15.06)

Giovedì 12 agosto 2021 | Ripatransone (AP) @Teatro delle Fonti – “17Festival”

Mercoledì 18 agosto 2021 | Amendolara (CS) @Anfiteatro Piazza Giovanni XXIII

Giovedì 26 agosto 2021 | Taranto @Orfeo Summer Festival – Villa Peripato

Sabato 28 agosto 2021 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (già in vendita)

Sabato 04 settembre 2021 | Santa Caterina (CL) @Villa Hermosa Festival

Mercoledì 15 settembre 2021| Lanciano (CH) @Parco Villa delle Rose

Biglietti disponibili a partire dalle ore 14:00 di lunedì 14 giugno 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle ore 14:00 di sabato 19 giugno 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





GAIA NUOVO SINGOLO o NUOVO ALBUM

Attraverso le Instagram storie della cantautrice apprendiamo che Gaia attualmente è impegnata in studio di registrazione per lavorare su nuova musica. Al momento però non è noto se sta preparando un nuovo singolo (per l’estate o l’autunno) e se sia al lavoro sulle canzoni del suo terzo progetto discografico (prima di Genesi uscì nel 2016 l’EP New dams).

In studio di registrazione con la ragazza ci sono due pezzi da novanta della musica italiana. Uno degli autori più gettonati del momento, Davide Petrella alias Tropico, e il produttore (Jovanotti, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci) e autore Michele Iorfida Canova.