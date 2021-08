Gaia in concerto a Milano presenterà alcuni brani del nuovo disco

Gaia nuovo album. Non c’è ancora una data, non ci sono ancora dettagli precisi ma chi sarà presente alla prossima data, l’ultima, del Finalmente in tour di Gaia potrà ascoltare in anteprima alcuni brani inediti che saranno inseriti nel nuovo disco.

L’appuntamento è fissato per il 17 settembre al Mi manchi, ancora presso il Circolo Magnolia. Una nuova data che rappresenterà ufficialmente la chiusura del tour estivo della cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi edizione numero 19.

GAIA NUOVO ALBUM

Il comunicato stampa dell’evento promette due cose: delle special Guests e un album preview… in parole povere ospiti e brani inediti estratti dal secondo album della cantautrice la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.

Nell’attesa di questo speciale appuntamento ci sono ancora due date in calendario e un recupero. Ecco i dettagli:

Sabato 04 settembre 2021 | Santa Caterina (CL) @Villa Hermosa Festival

Mercoledì 15 settembre 2021| Lanciano (CH) @Parco Villa delle Rose

Venerdì 17 settembre 2021| MI MANCHI, ANCORA (MI) @Circolo Magnolia

Sabato 18 settembre 2021 | Taranto @Orfeo Summer Festival – Villa Peripato RECUPERO DEL 26.08

Foto di Zanaria