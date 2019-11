La prima puntata pomeridiana di Amici ha proposto numerosi volti che già si erano visti in altri talent musicali. Un esempio è Gaia Gozzi, artista per metà brasiliana e metà italiana che nel 2016 provò a trovare la propria strada nella musica partecipando a X Factor.

Si definisce permalosa e impulsiva quando è stressata. A volte arrogante, determinata, propositiva e leale.

Ha un problema ad accettare le proprie orecchie che nascondeva sotto ai capelli un tempo.

Nella puntata odierna si è sfidata con Nyvinne (vedi qui) e ha presentato gli inediti Sheega e Fucsia.

GAIA GOZZI – FUCSIA

Fucsia

Bottiglie vuote

corpi sulle scale

sigarette mezze spente come dopo un falò

caramelle in bocca

fuori un sole fucsia

così il giorno arriva come ci guardasse da un po’

Andiamo verso le luci di un bar come in Japan

stiamoci addosso che poi non si sa

toglimi il fard

mi hai insegnato che il mondo è così

indiani e cowboy, scegli tra i buoni

cattivi e per noi scegli chi vuoi che tanto poi

Buonanotte buonanotte a chi non dorme

a chi ha le nocche rotte

buonanotte

Buonanotte buonanotte Cenerentola

è tardi per questo corri forti

buonanotte o no

à tout le monde

à tout le monde

Scarpe nella sabbia

sabbia nelle scarpe

c’è qualcuno che ci guarda come panda allo zoo

Andiamo verso le luci di un bar come in Japan

stiamoci addosso che poi non si sa

toglimi il fard

ci hai insegnato che il mondo è così

indiani e cowboy, scegli tra i buoni

cattivi e per noi scegli chi vuoi che tanto poi

Buonanotte buonanotte a chi non dorme

a chi ha le nocche rotte

buonanotte

Buonanotte buonanotte Cenerentola

è tardi per questo corri forte

buonanotte o no

à tout le monde

à tout le monde

GAIA GOZZI PRIMA DI AMICI

Gaia ha 22 anni ed è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Ha ereditato la passione per l’ha musica e il ritmo dalla mamma con la quale ha un rapporto speciale.

La svolta della sua vita artistica è arrivata dopo un soggiorno negli Stati Uniti, che le hanno dato uno slancio che l’ha portata a proporsi per X Factor. Qui è stata scelta da Fedez nella squadra Under Donne.

L’esperienza nel talent di Sky, però, non le ha permesso di trovare una dimensione nel mondo della musica, nonostante il secondo posto finale alle spalle dei soli Soul System.

Dopo il talent ha pubblicato l’Ep New Dawns, il cui omonimo singolo ha ottenuto il disco d’oro arrivando al massimo alla posizione #7 della rispettiva classifica Fimi.

Nel 2017 ha pubblicato il brano Fotografamas (Ne abbiamo parlato Qui).

Foto dai Social di Gaia Gozzi