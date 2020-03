Gaia Gozzi nonostante le insicurezze va in quarta puntata

Gaia Gozzi Amici 19 terza puntata.

Puntata iniziata in modo positivo per Gaia Gozzi che questa settimana ha vinto la sfida degli inediti contro Nyv con Chega (vedi qui per il testo).

Gaia Gozzi Amici 19

Il primo pezzo che interpreta è Master blaster di Stevie Wonder.

Gabry Ponte: “Mi sono piaciuti molto gli abbellimenti che hai fatto… l’hai resa tua…”

Nel secondo girone Gaia Gozzi si esibisce con il suo inedito Chega, già in vendita e sulle piattaforme streaming.

Per Vanessa Incontrada le critiche della scorsa settimana sono servite e ha trovato decisamente migliorata la ragazza.

Gaia non risulta prima alla fine del secondo girone e quindi è a rischio eliminazione.

E la sfida finale di Gaia è con Giulia, sconfitta nello scontro precedente da Nyv, in una comparata sulle note di A mano a mano di Riccardo Cocciante (ma resa celebre da Rino Gaetano).

Giulia viene preferita dalla giuria e così Gaia deve continuare la sfida. Questa volta deve confrontarsi con Valentin cantando Desperado.

Vince la sfida Gaia che accede alla quarta puntata.