Gabry Ponte e Moti: dopo la paura, fuori il nuovo singolo “Oh La La” (feat. Mougleta)

Dopo essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore, Gabry Ponte è tornato con un nuovo singolo. E’ infatti uscito Oh La La, questa volta realizzato in collaborazione con Timotheus Romme aka Moti, dj / producer di musica elettronica di Amsterdam.

Oh La La è cantato dalla songwriter canadese, ma residente a Berlino, Mougleta.

GABRY PONTE E MOTI “OH LA LA” (FEAT. MOUGLETA)

Il primo singolo di Moti è Circuits e risale al 2012, pubblicato su etichetta Wall Recordings di Afrojack. Alla fine del 2012, il singolo ebbe un così grande successo che Moti fu incaricato di realizzare remix ufficiali per Flo Rida, Tiësto e Far East Movement.

Moti pubblica singoli per la Spinnin’ e per la Musical Freedom di Tiësto, e ha collaborato con artisti come Tiësto, Major Lazer e Dzeko & Torres.

La sua release del 2014 con Martin Garrix, Virus (How About Now), ha raggiunto il numero 27 della Top 100 olandese. MOTi oggi vanta oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e in questi anni si è esibito in importanti festival come Amsterdam Dance Event, Creamfields UK, Nocturnal Wonderland e Tomorrowland.

Nata a Dubai il 22 luglio 1995, è già nota nel panorama dance mondiale per le sue precedenti collaborazioni con Keanu Silva, ma anche per la sua canzone Nice to Meet you che è stata inclusa nella colonna sonora del programma televisivo di successo della ABC The Baker and the Beauty.