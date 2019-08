Modà Quelli come me testo e audio. Modà Testa o croce tracklist dell’album… oggi su All Music Italia parliamo di questi nuovi dettagli sull’atteso ritorno di una delle band italiane di maggior successo negli ultimi anni.

Il nuovo singolo, Quelli come me, esce proprio oggi ed è il secondo estratto dall’album in arrivo il prossimo 4 ottobre per Friends & Partners con distribuzione Believe Digital.

Il nuovo disco tra l’altro è già in pre-order e permette di scarica come instant gratification i brani già usciti, Quel sorriso in volto e Quelli come me. Sono già state comunicate inoltre le date del tour che trovate in questo articolo.

MODÀ TESTA O CROCE TRACKLIST

Il nuovo disco uscirà a quattro anni di distanza dal precedente album, Passione maledetta.

Questa la tracklist di Testa o croce:

Testa o croce Quel sorriso in volto … Puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Per una notte insieme Voglio solo il tuo sorriso Una vita non mi basta Non respiro La fata Non te la prendere Love in the ‘50s Guarda le luci di questa città Quel sorriso Giogiò

MODÀ QUELLI COME ME IL NUOVO SINGOLO

Riguardo a Quelli come me, secondo singolo estratto da Testa o croce in uscita proprio oggi, 30 agosto, Kekko Silvestre, leader della band ha dichiarato:

“Quelli come me nasce nei bar di Milano, di notte.

Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre paure nascoste… a me capita spesso, al punto di chiedermi come mai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi.

In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi… quelli come me sono tanti“.

