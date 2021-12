Dopo “Tante care cose” per Fulminacci arriva “Brutte compagnie”

Fulminacci Brutte compagnie testo scritto in un momento di solitudine forzata per il nuovo singolo del cantautore che, nel 2021, ha partecipato al Festival di Sanremo con Santa Marinella, certificata con il disco d’oro, pubblicato il suo secondo album, e portato la sua musica live in tutta Italia.

Brutte compagnie è fuori dal 17 dicembre per Maciste Dischi / Artist First. Ecco come lo racconta Fulminacci…

Quando ho scritto questo brano ero da solo ma non ci volevo stare. Ho deciso di raccontare una stagione della mia vita con la grinta di un bambino e poco riverbero sulle voci. È un viaggio domestico alla scoperta di cose che già sapevo. Ma mi andava tantissimo di farlo.

Da marzo del 2022 il cantautore tornerà live con il FULMINACCI CLUB TOUR 2022. Queste le date del tour organizzato da Magellano Concerti.

03.03.2022 – Nonantola (Mo) – Vox

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel







FULMINAcci Brutte compagnie testo e audio

Basta, mi basta la notte, la musica pop

dentro l’iPhone

colpa delle stesse storte strane idee

brutte compagnie

Sento poche persone, qualche volta le vedo

è sempre una delusione

che mi chiedono: “Come stai?”

Io che faccio, cambio discorso

un ragno mi ha morso

sento nel corpo un nuovo vigore

cazzo, sono un coglione

quindi fumo tutta la notte

sigarette corrotte

il capo chissà se mi licenzierà

Forza, svegliati e respira l’aria di città, ma per carità

forse

forsе devo

Basta, mi basta la notte, la musica pop

dentro l’iPhonе

colpa delle stesse storte strane idee

brutte compagnie

e le risposte di saggi mi buttano giù

nella TV c’è una musichetta che mi salverà

dalla verità

Sento poche persone, qualche volta le ascolto

e scrivo un’altra canzone

poi mi chiedono: “Oggi che fai?”

Io rispondo: “Non mi ricordo, forse ora cambio temperatura al termosifone”

cerco l’ispirazione e fumo centosei sigarette

che mi sembrano sette

il sole chissà se poi mi squaglierà

ma quello che mi dispiace

è che non c’è guerra né pace

e il cielo, non cambia colore

Forza, svegliati e respira l’aria di città, ma per carità

proprio non lo so che cosa devo farci con la libertà

forse devo… bah

forse devo

Basta, mi basta la notte, la musica pop

dentro l’iPhone

colpa delle stesse storte strane idee

brutte compagnie

e le risposte di saggi mi buttano giù

nella TV c’è una musichetta che mi salverà

dalla verità

Foto di copertina: Walter Coppola