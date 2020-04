E’ uscito per Sugar Ex nel crowd, il nuovo singolo dei Fuera, nuovo tassello della playlist-album Nuovo Vintage che si sta pian piano componendo.

Ex nel crowd è il decimo pezzo di un puzzle che si sta completando strada facendo. Un percorso di crescita artistica dei tre giovani artisti del napoletano che stanno gradualmente abituando il pubblico al loro sound così originale.

Il titolo del brano significa letteralmente ecstasy tra la folla e, grazie a un incalzante giro del synth, all’ipnotico suono del basso e alla cassa in quattro, è il pezzo ideale per far ballare fino agli ultimi sgoccioli di serata.

Ex nel crowd è pensato per rendere al meglio durante i live e racconta l’esperienza di uno show dal vivo dei Fuera, sia dal loro punto di vista che da quello del pubblico. Una originale alternanza tra l’adrenalina del palco e la sensazione di vuoto immediatamente successiva alla performance, un up&down paragonabile a quello della droga.

Un implicito racconto di ciò che è stato il primo scalmanato tour della band. Un’accorata rivendicazione dell’originalità del sound e dello stile dei Fuera, in cui spiccano sonorità hip hop in cui non mancano sfumature elettroniche tipiche degli anni ’90.

FUERA

I Fuera sono i ventenni producer Jxmmyvis e i rapper Same e Diak. Nel 2017 hanno fatto il loro esordio con l’album Black Racism, visionario, cupo e intriso di arte e cinema cantato, rappato o gridato su tappeti sonori che spaziano tra trip hop, techno ed elettronica psichedelica.

La musica dei Fuera nasce dal desiderio di evadere da una realtà alla quale sentono di non appartenere. La loro crescita personale va infatti di pari passo con quella artistica ed è sempre legata all’istinto e a una innata curiosità che ben si riflette nelle produzioni così originali.