Franco Battiato: Torneremo Ancora è l’ultimo album del Maestro

Il nuovo album di Franco Battiato (Sony Music Legacy) si intitola Torneremo Ancora e sarà disponibile da venerdì 18 ottobre (in versione CD o doppio LP) in negozio e nei digital store.

Il Maestro Battiato, nonostante i noti problemi di salute che l’hanno indotto a ritirarsi dalle scene, ha partecipato attivamente alla lavorazione dell’album e dell’inedita title track, scritta insieme a Juri Camisasca. Nel disco, oltre alla nuovo singolo, ci saranno 14 tra i brani più rappresentativi dell’opera di Franco Battiato, registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli.

“Nelle versioni con la Royal Philharmonic Concert Orchestra ho trovato nel suono, nel colore quasi metafisico che si è generato, ulteriori stimoli per scavare più in profondità. Da anni ho lavorato sulla conoscenza del mistero insondabile del passaggio” dice Battiato, commentando l’inedito Torneremo ancora “Da La porta dello spavento supremo a Le nostre anime sino al documentario Attraversando il bardo. Torneremo ancora ne è una ulteriore testimonianza.”

“Aver visto Franco stesso commuoversi durante l’ascolto finale dell’intero disco è stata la conferma che un lavoro importante era stato fatto, dando vita a un documento che rende onore alla sua straordinaria carriera” così il Maestro Guaitoli della Royal Philharmonic Concert Orchestra.

La Royal Philharmonic Concert Orchestra è una delle più prestigiose orchestre al mondo. Ha collaborato con artisti pop come Burt Bacharach, Henry Mancini e Stevie Wonder, e illustri nomi della lirica, come José Carreras e Luciano Pavarotti.

L’arrangiamento e l’esecuzione dei brani di Franco Battiato hanno avuto nuova luce grazie alla Royal Philharmonic Concert Orchestra:

“Con Franco decidemmo di programmare un breve tour estivo con l’Orchestra nel giugno 2017 e il calendario dei 5 concerti fu presto completato”, ricorda il manager Francesco Cattini. “Eravamo animati dal desiderio di proporre un concerto con contenuti inediti, che oltre all’eccezionale livello artistico dei protagonisti celebrasse anche il trittico cinematografico di Battiato”.

Ecco la tracklist, che vi avevamo già preannunciato ad agosto (leggi qui).

FRANCO BATTIATO – TORNEREMO ANCORA – TRACKLIST

Torneremo ancora Come un cammello in una grondaia Le sacre sinfonie del tempo Lode all’inviolato L’animale Tiepido aprile Povera patria Te lo leggo negli occhi Perduto amor Prospettiva Nevsky La cura I treni di Tozeur E ti vengo a cercare Le nostre anime L’era del cinghiale bianco

Juri Camisasca parla così dell’inedito di cui è autore insieme a Franco Battiato.

“Torneremo ancora nasce dalla consapevolezza che tutti noi siamo esseri spirituali in cammino verso la liberazione. La trasmigrazione delle anime in transito verso la purificazione è l’idea di base che ispira questa canzone. I migranti di Ganden sono qui chiamati a rappresentare il percorso delle anime al termine della vita terrena e le vicissitudini che questa nostra esistenza comporta. Nel contesto del brano, la migrazione non va interpretata nell’ottica delle problematiche politiche. Migrante è ogni essere senziente chiamato a spostare la propria attenzione verso Cieli Nuovi e Terre Nuove, piani spirituali che sono dimore di molteplici stati di coscienza e che ogni essere raggiunge in base al proprio grado di evoluzione interiore”.

È in lavorazione il videoclip dell’inedito Torneremo ancora, che verrà pubblicato prossimamente.