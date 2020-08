Franco 126: “Lungotevere”, il nuovo singolo con Asp 126 e Ugo Borghetti

Il 7 agosto è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Franco 126 Lungotevere. Lo ha annunciato direttamente l’artista con un post sui social.

In Lungotevere Franco 126 non sarà solo. Accanto a lui ci saranno gli amici Asp 126 e Ugo Borghetti.

Il nuovo singolo farà parte del nuovo progetto discografico dell’artista, che arriverà a poco meno di due anni da Stanza Singola, l’album che ha mostrato al grande pubblico le potenzialità di Franco 126 (ne abbiamo parlato Qui).

Negli ultimi anni Franco 126 ha dimostrato di sentirsi a suo agio in diversi generi musicali, trovando la propria dimensione in un ambito molto vicino al concetto di indie pop, anche se non disdegna qualche incursione nel rap e nella trap.

FRANCO 126 LUNGOTEVERE FEAT. ASP 126 E UGO BORGHETTI

Nel 2019 Franco 126 ha collaborato con Don Joe e Ketama126 al brano Cos’è l’amore, un inedito di Califano, uno degli ultimi brani scritti dal cantautore scomparso nel 2013. Dello scorso anno anche la collaborazione con Fabri Fibra nel singolo Come Mai.

Nel 2020 l’artista romano ha collaborato con Tommy Toxxic nel singolo Isabel tratto da La danza delle streghe. La voce di Franco 126 compare anche nel singolo di Gianni Bismark Mi Sento Vivo, brano che fa parte dell’ultimo album dell’artista (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Asp 126 e Ugo Borghetti fanno parte, così come Franco 126, della crew LoveGang, un punto di riferimento importante nel mondo rap e trap.