Sanremo 2020 Francesco Gabbani Viceversa, tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione al Festival del cantautore.

Vincitore a sorpresa del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani torna sul palco del Teatro Ariston con il brano Viceversa, un pezzo che farà seguito al singolo estivo E’ un’altra cosa (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) e al visionario progetto Duemiladiciannove, con qui il cantautore ha salutato il decennio (ve ne abbiamo parlato Qui).

La vittoria al Festival con Occidentali’s Karma è stata per Francesco Gabbani croce e delizia. Da una parte gli ha permesso di consacrarsi, dall’altra ha creato aspettative altissime nei suoi confronti. Il brano partecipò anche all’Eurovision Song Contest del 2017 partendo come super favorito, ma finì per doversi accontentare del sesto posto.

FRANCESCO GABBANI sanremo 2020

“Tornare a Sanremo è un po’ come tornare a casa… e lo faccio con un brano sincero che parla della mia vita… di condivisione.”

Queste le parole di Francesco Gabbani postate sui social dove poi ha aggiunto:

“Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con un brano che mostra la mia faccia più intimista ed emozionale, che è sempre esistita, ma che probabilmente il pubblico del Festival di Sanremo ancora non ha avuto modo di cogliere. Viceversa suggerisce l’opportunità di aprire una finestra sulla consapevolezza che, in un mondo che punta tendenzialmente tutto sull’individualismo, il vero senso dell’amore, di qualsiasi natura sia, trova la sua vera dimensione nella condivisione, nel bisogno reciproco, nella solidarietà, nell’andata e nel ritorno.”

partecipazioni al festival

Sanremo 2016 – Amen – 1° classificato Nuove proposte

Sanremo 2017 – Occidentali’s Karma – 1° classifica Campioni

FRANCESCO GABBANI VICEVERSa autori e album

Per Francesco Gabbani Viceversa sarà il terzo brano portato sul palco dell’Ariston. Le due precedenti partecipazioni si sono concluse con un trionfo. Inoltre i bookmakers danno proprio il cantautore di Carrara come favorito per il Festival 2020 insieme ad Achille Lauro e con quote di poco inferiori rispetto a Marco Masini.

La musica di Viceversa è stata composta da Francesco Gabbani, che ha scritto anche il testo in collaborazione con Pacifico. Il 7 febbraio il brano sarà disponibile anche in una esclusiva versione in vinile 45 giri a tiratura limitata.

Viceversa sarà contenuto nel nuovo album di Francesco Gabbani che uscirà per BMG Rights Management subito dopo il Festival, a tre anni di distanza da Magellano. Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato una foto in cui appare sorridente mentre ascolta il master del nuovo lavoro.

“E poi in un giorno qualsiasi, mentre provi dei vestiti, arriva il master del tuo nuovo disco.

Così ti siedi, metti le cuffie e improvvisamente ti ricordi cosa sia la gioia!!!

Questa gioia non vedo l’ora di condividerla con voi!!!”

viceversa testo

in arrivo prossimamente.

Foto dai Social di Francesco Gabbani