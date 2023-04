Anteprima video: Francesco Faggi coinvolge i suoi musicisti, con strumenti giocattolo, in “Chill”

Esce oggi, 14 aprile 2023, Chill, nuovo singolo di Francesco Faggi di cui vi presentiamo in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip.

Facciamo però prima un passo indietro per chi non conoscesse la storia musicale del giovane cantautore.

Nato il 16 marzo del 1999 Francesco è un cantante/cantautore, compositore/arrangiatore/producer, pianista ma sa anche ballare e recitare, insomma un performer completo. Scrive canzoni sia in italiano che in inglese e il suo genere di riferimento principale è Pop/RnB.

Tra le esperienze più significative del suo percorso ci sono:

Italia’s Got Talent 2017 dove, con sua sorella Elena , ha ottenuto il Golden Buzzer di Luciana Littizzetto , arrivando direttamente in finale

dove, con sua sorella , ha ottenuto il Golden Buzzer di , arrivando direttamente in finale La vittoria per tre anni consecutivi, dal 2017 al 2019, della Coppa Italia per Performer Arti Scenico Sportive (Performer Italia Cup)

La semifinale di Sanremo giovani 2021 con il brano Mentalmente instabile

con il brano La vittoria della prima edizione televisiva in onda su Rai 2 di Performer Italian Cup

La finale del Contest Una voce per San Marino 2022

Il Premio Dalla Ballerino come Producer a Ciao – Rassegna Lucio Dalla nel 2023

La partecipazione al Festival di Sanremo, nelle nuove proposte, come arrangiatore/producer del brano Che ne so della sorella Elena Faggi. In questo Francesco ha addirittura curato l’orchestrazione del brano insieme al Maestro Beppe Vessicchio ed è stato presente come pianista sul palco della kermesse.

Insomma, questo qui sopra è solo un sunto ma utile a farvi capire l’indubbio talento e i risultati raggiunti, con sudore e studio, da Francesco Faggi. Ora torniamo però al presente…

Francesco Faggi Chill, nuovo estratto dal suo primo EP

A novembre 2022 ha pubblicato il suo primo EP intitolato Molto di più, cinque canzoni, tra cui il nuovo singolo, Chill. Lui lo ha descritto così:

“Le canzoni di questo EP rappresentano un viaggio mentale, che ha la sua origine da una relazione passata per me molto importante, per diventare un racconto in cui credo ci si possano rispecchiare tante persone, in un brano in particolare o in tutti.”

Queste le canzoni contenute nel progetto:

Molto di più Chill Jim Carrey Mentalmente instabile Presa male

Tra l’altro sempre nel 2022 è uscito anche l’EP della sorella, Elena Faggi, da lui prodotto.

Chill è un brano, scritto e arrangiato/prodotto dallo stesso Francesco che ha un mood RnB e un groove rilassante che calza a pennello proprio con lo “stare chill”, ovvero stare nel relax e godersi il momento con la persona che ami. La relazione non va sempre bene, ci sono alti e bassi, ma non fa niente, per adesso volete solamente stare un po’ chill, insieme.

Francesco ci racconta così il pezzo:

“Chill è nata per caso durante un periodo natalizio, ero in una fase complicata con una mia ex. C’erano diverse cose che non andavano e non sapevo se sarebbe continuata o meno, così cercavo di godermi al massimo tutti i momenti belli con lei. E allora è nato nella mia testa il disinteressato intento di descrivere in che modo mi sentivo in quei momenti, la sensazione di fluttuare spensieratamente, nonostante tutto. In ogni caso, questa è solo la mia visione di Chill, credo che si possa prestare a diverse interpretazioni. Sono felice di aver lasciato spazio in questo brano anche ad un mio solo di piano jazz, che nel mio percorso musicale ha sempre rapito il mio cuore.”

ANTEPRIMA VIDEO

Come dicevamo in apertura il videoclip di Chill è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia. Ecco come ce ne parla Francesco Faggi:

“Il videoclip di Chill è stato un bel viaggio. Il martedì sera prima del weekend programmato per le registrazioni era ancora quasi un foglio bianco perché l’idea iniziale, a causa di qualche imprevisto, non era più realizzabile.

Inizialmente nel video dovevo essere con una ragazza, ma essendo cambiati i piani abbiamo pensato di usare il mio pupazzo Tigro (di “Winnie The Pooh”) con cui giocavo sempre da piccolo. Un video con Tigro non era sicuramente quello a cui avrei pensato quando ho scritto Chill, tutto questo mi ha aiutato a immaginare il brano da diversi punti di vista, ne sono felice. Tigro può rappresentare il tuo partner oppure te stesso, oppure altro, oppure solo Tigro, senza farsi troppe domande.

Uno dei momenti più belli è stato sicuramente girare le scene con i miei amici musicisti, tutti con degli strumenti giocattolo. Ringrazio moltissimo tutti, in particolare ovviamente Marco, il nostro videomaker, è stato un bel lavoro di squadra e ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo.”

Francesco Faggi Chill testo

Uuuuhuuhuuuhuuuhu uh uh uh

Uuuuhuuhuuuhuuuhu uh uh uh

Non chiedermi perché

Tanto non ti so rispondere

Se cerco la tua voce nella confusione

Per abitudine

Ci ubriachiamo nelle lacrime

E combattiamo soli questa notte insonne

Ci siamo trovati nel buio

A chiederci aiuto

Ed io mi rifiuto di rinunciare a te

Ma se proprio non troviamo l’interruttore

Dai non fa niente

Che sarà mai

Ad occhi chiusi

Mi troverai

Se l’ansia ti prende

Io sarò lì

Voglio solamente

Stare un po’ chill

Insieme a te

Non chiedermi cos’è

Quel potere irresistibile

Che ci fa perdere il controllo della

situazione

E non lo senti che

Non lo senti che

Respiro meglio quando siamo insieme

Anche se siamo lontani

Ti stringo le mani

E non è immaginazione

Ci siamo trovati nel buio

Con il cuore in muto

Ed io mi rifiuto di rinunciare a te

Ma se proprio non troviamo l’interruttore

Dai non fa niente

Che sarà mai

Ad occhi chiusi

Mi troverai

Se l’ansia ti prende

Io sarò lì

Voglio solamente

Stare un po’ chill

Insieme a te

Uuuuhuuhuuuhuuuhu uh uh uh

Uuuuhuuhuuuhuuuhu uh uh uh

Dai non fa niente

Che sarà mai

Ad occhi chiusi

Mi troverai

Se l’ansia ti prende

Io sarò lì

Voglio solamente

Stare un po’ chill

Insieme a te

Insieme a te

Insieme a te

Voglio solamente

Stare un po’ chill

Insieme a te