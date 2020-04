L’uscita del primo album solista di Francesco Bianconi Forever (BMG Rights) è stata spostata all’autunno. Questo l’effetto dell’emergenza sanitaria che sta attanagliando anche il nostro paese e che sta scombussolando tutti i programmi del settore musicale.

L’8 maggio, però, sarà disponibile il nuovo singolo L’Abisso, che segue Il Bene (ne abbiamo parlato Qui), reso disponibile lo scorso 13 marzo.

Queste le parole con cui il cantautore ha annunciato sui suoi canali social i prossimi passi.

“Con grande dolore – data la cura, la passione e la forza che ho messo dentro il progetto – sono costretto ad annunciare che il mio disco non uscirà come previsto in primavera.

In accordo con management e casa discografica, ho deciso di posticiparne l’uscita.

Lo stesso vale purtroppo per il tour, del quale cercherò di darvi informazioni più chiare al più presto.

Mi dispiace molto, ma in questo momento storico di sofferenza non c’è molto altro da fare se non navigare a vista. Bisogna avere pazienza, resistere, e aver fiducia in tempi migliori.

Il disco, che uscirà in autunno, si chiama “Forever”, contiene 10 canzoni nuove ed è prodotto da Amedeo Pace dei Blonde Redhead. Vede la partecipazione del Balanescu Quartet, Michele Fedrigotti, Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Thomas Bartlett, Kazu Makino, Hindi Zahra, Enrico Gabrielli, Mirko Mariani, Ivan A. Rossi.

Un altro estratto dal disco, “L’abisso”, uscirà l’8 maggio.

Vi voglio bene, Francesco”.