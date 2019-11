Amici 19 Francesco Bertoli dopo X Factor tenta la carta Amici di Maria De Filippi e riesce ad entrare nella scuola per far conoscere la sua musica.

La storia discografica di Francesco è decisamente travagliata.

Qualche anno fa era alla guida della band dei Jarvis, nota per aver rifiutato, su scelta del proprio manager, di entrare nel programma nonostante il giudice Mika li avesse scelti.

Questa scelta tra l’altro causò il ripescaggio dei Soul System che poi vinsero X Factor 10.

Dopo un anno, lasciata la band, Francesco ritentò da solista la strada di X Factor ma Fedez fermò la sua corsa (qui una nostra intervista) ed il percorso discografico di Francesco finì per arenarsi.

Questo fino all’incontro con un nuovo produttore che decise di investire sul suo talento.

Al provino di Amici di Maria De Filippi Francesco ha presentato l’inedito Mc Donald.

FRANCESCO BERTOLI MC DONALD TESTO

Ti sto aspettando ancora dentro un Mc Donald

è un’ora che ti chiamo ma tu non ne hai voglia

mi hanno chiesto se ordinavo o se aspettavo ancora

io nel dubbio ho preso solo un’altra Coca Cola

tanto sono un’altro dei tuoi lividi

da mostrare quando sei a cena con gli amici

e sarò pure uno stupido ma che vuoi farci

se nella testa c’è un raduno dei nostri ricordi

Tanto il dolore passa come le stagione

come i tormentoni in radio

passano gli amori

e tu m’hai distrutto

non dire che stai bene se poi piangi di nascosto

Ti sto chiamando ma risponde la segreteria

con quella voce odiosa

vorrei fosse la tua che mi dice sono qui fuori

saluto tutti e ce ne andiamo via

tanto lo so che alle tue amiche non gli vado bene

e non vedono l’ora di farmi sparire

passano le mode come passano i problemi

ma non passa quello che provo per te quando sorridi

ma non passa quello che provo per te quando sorridi

ma non passa quello che provo per te quando sorridi

Ti sto aspettando ancora dentro a un Mc Donald

sono ore che ti chiamo ma tu non hai voglia

ormai manca poco per la chiusura

io ti aspetto ancora qui con la mia Coca Cola