FRANCESCA MICHIELIN: Tre donne di tre generazioni diverse sono le protagoniste del suo primo romanzo “Il cuore è un organo”

Francesca Michielin si cimenta nella scrittura e debutta con il romanzo Il cuore è un organo, da oggi in pre-order su tutti gli store online con un regalo speciale. In libreria, invece, uscirà il 15 marzo 2022.

Francesca Michielin fa un grande regalo ai suoi fan: preordinando da oggi il libro Il cuore è un organo, infatti, si potrà ascoltare in esclusiva il brano inedito Ottanio.

Il cuore è un organo esce per Mondadori e la cantautrice e polistrumentista l’ha descritto così:

Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere. Mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico.

Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni. Poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere.

Per anni mi era stato detto: “Perché non scrivi un libro?”. Ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature.

Francesca Michielin sceglie di raccontare una storia tutta al femminile, coinvolgente e sincera. Il cuore è un organo racconta le storie di tre donne: la prima si chiama Verde, una giovanissima cantautrice all’apice del successo, poi c’è Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni, e infine la storia di Anna, che ha fatto incontrare le prime due.

Le tre donne, Verde, Regina e Anna, appartengono a tre generazioni diverse e distanti tra loro, ma hanno in comune la stessa, viscerale passione per la musica e uno stesso e profondo dolore. Attraverso il loro incontro danno il via a una vera e propria rivoluzione. Ne usciranno più forti e più aperte al cambiamento e all’accettazione di sé, errori compresi.

Francesca Michielin e l’inedito Ottanio

Preordinando il romanzo a partire da oggi, si riceverà un codice d’accesso a una piattaforma dedicata, in cui si potrà ascoltare il brano inedito Ottanio. Il pezzo è nato proprio tra le pagine del libro ed è scritto interamente da Francesca per completare la narrazione di Il cuore è un organo.

Tra l’altro, il 2022 è un anno davvero importante per cantautrice, che festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. Cinque album, collaborazioni con le firme più importanti del panorama musicale italiano, live sui palchi più prestigiosi e il mondo della composizione delle colonne sonore.

Francesca Michielin, diplomata al conservatorio, è arrivata due volte seconda al Festival di Sanremo (nel 2016 con Nessun grado di separazione e nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez).

Nel 2016 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest e quest’anno la vedremo tornare sul palco dell’Ariston come direttrice d’orchestra per Emma e, durante la serata delle cover, in cui sempre con Emma canterà … Baby one more time di Britney Spears.