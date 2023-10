In parallelo alla conduzione della nuova edizione di X Factor, Francesca Michielin presenta la rassegna “Suono di sabato all’Arca” live + jam session, che si articolerà in 6 incontri musicali prodotti da Vivo Concerti, che si terranno tutti i sabati – dal 28 ottobre al 2 dicembre 2023 – alle ore 21.15 nel nuovo e intimo tempio degli artisti, l’Arca Milano, situato in Via Rimini 38.

Qui la cantautrice e polistrumentista regalerà una coinvolgente esperienza 100% condivisione tra musica, racconti personali, un po’ di ironia e qualche segreto svelato al pubblico, accompagnata da una band d’eccezione, ospiti e tante sorprese.

Al termine di ogni live il palco e i musicisti resteranno infatti a disposizione degli artisti emergenti per sorprendenti e inaspettate jam session (a breve il regolamento).

Francesca Michielin, Suono di sabato all’arca: le date

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate della rassegna “Suono di sabato all’Arca“:

Sabato 28 ottobre 2023

Sabato 4 novembre 2023

Sabato 11 novembre 2023

Sabato 18 novembre 2023

Sabato 25 novembre 2023

Sabato 2 dicembre 2023

I biglietti per “Suono di sabato all’Arca” saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 12:30 di mercoledì 11 ottobre. Per acqusitarli nei punti vendita autorizzati bisognerà invece attendere le ore 12:30 di lunedì 16 ottobre.

Foto di copertina di Francesco Prandoni