Francesca Michielin, “errore” tecnico a X Factor: il web la spernacchia ma lei risponde a tono

Francesca Michielin si è resa protagonista nelle scorse ore di una querelle con una nota pagina Instagram ironica, Giovanni all’Heavy (che cita il nome del noto pianista), rea di averla presa in giro per un presunto errore (per così dire tecnico) di cui si è resa protagonista ad X Factor 2022. Ma cosa è successo, esattamente?

Durante una recente puntata di X Factor su Sky, la presentatrice di questa edizione stava assistendo alla performance di una delle concorrenti, Cinzia Cazzaroni, quando ha commentato che la ragazza stesse utilizzando per la sua performance la tecnica del “fingerpicking”, che consiste in pratica nel pizzicare le corde di uno strumento a corda piuttosto che farle suonare in modo “classico”. Quello che Cinzia Cazzaroni stava facendo, tuttavia, era “tapping”, ovvero l’utilizzo della mano ritmica per suonare delle note direttamente sulla tastiera.

Questo è quello che è andato in onda, ma che è a quanto pare diverso da quanto effettivamente accaduto. Ecco perché Francesca Michielin (che secondo le nostre fonti starebbe ripensando di tornare a Sanremo, dopo un periodo di titubanza) si è sentita in dovere di rispondere alle accuse.

La reazione piccata di Francesca Michielin al post di Giovanni all’Heavy sul suo “errore” ad X FACTOR

L’artista e cantautrice si è imbattuta nel post social e, sentitasi presa in giro, si è rivolta agli admin direttamente tramite i commenti. Michielin ha così commentato che la scena andata in onda non è a quanto pare corrisposta alla realtà dei fatti, visto che quel commento sul pingerpicking era stato rivolto ad un’altra persona. Ecco dunque le parole di Francesca Michielin:

Ciao fenomeno. Lo so bene che quello è tapping e non fingerpicking. Premesso che un refuso può starci, può capitare a tutti, credo sia stato un errore di montaggio perché l’avevo detto di un altro concorrente. In ogni caso, ho studiato 4 anni di basso elettrico in accademia e sono diplomata in conservatorio, quindi se vuoi prendertela con qualcuno dandomi dell’ignorante hai scelto la persona sbagliata. Buona serata.

Una risposta decisamente chiara e diretta, che ha scatenato immediata la reazione della pagina, che si sono divertiti a prenderla ulteriormente in giro con nuovi meme e battute. Forse, visto che il post originale non era poi così perfido, la cantautrice avrebbe dovuto prenderla con un po’ più di ironia? Lasciamo aperta a voi lettori la risposta a questa domanda.