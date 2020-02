Francesca Michielin Riserva Naturale. La musica non si ferma e Francesca Michielin lo ha dimostrato ancora una volta. Era previsto per giovedì 27 febbraio l’appuntamento live con un suggestivo Urban Orchestral Set, ma a causa delle restrizioni governative a tutela della salute il concerto non ha potuto svolgersi (Qui abbiamo parlato delle ripercussioni su tutto il settore).

L’artista ha, però, voluto manifestare vicinanza ai suoi supporter organizzando una diretta streaming dello show che si è svolto a porte chiuse presso lo storico studio di registrazione Officine Meccaniche di Milano.

Durante il set è stato presentato in anteprima il nuovo brano Riserva Naturale feat. Coma_Cose, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali (ne abbiamo parlato Qui).

Il singolo arriva a una settimana di distanza da Gange feat. Shiva e rappresenta un nuovo tassello verso l’album Feat. che vedrà la luce il prossimo 13 marzo. 11 tracce con 11 featuring, frutto delle collaborazioni con i nomi più importanti e interessanti del panorama contemporaneo.

Riserva Naturale permette di scoprire un nuovo lato di Francesca Michielin, che passo dopo passo sta dimostrando una continua e costante maturità. Un percorso di crescita naturale, ma che la sta portando ad affrontare con disinvoltura numerosi generi musicali differenti e sfide apparentemente sempre più complicate.

“Riserva Naturale è un pezzo molto speciale per me, perché descrive i momenti che ho vissuto appena sono arrivata a Milano quando, venendo da una dimensione più bucolica ho dovuto affrontare la sensazione di spaesamento tipica della vita in città. In quel periodo ci sono state delle persone che mi hanno aiutato ad adattarmi a questa nuova realtà più urban, anche attraverso la loro musica, come i Coma_Cose, mi ritrovavo molto nei loro brani. Ho deciso di chiamarli per questa collaborazione, di cui sono molto felice e onorata.”

Queste le parole con cui Francesca Michielin descrive la collaborazione con i Coma_Cose, che a loro volta commentano:

“Collaborare con Francesca è stato un bel viaggio la sua attitudine e il suono della produzione ci hanno convinto al primo ascolto, siamo molto felici di essere saliti a bordo del suo nuovo disco.”

Riserva Naturale testo

Non mi serve nulla, al massimo mi manca

Sono un albero in una metropolitana

Piena a mezzanotte e 40

Voglio dirti che mi sento stanca, quest’aria sfianca

Tutta ‘sta gente molesta, che mi calpesta

Mezza depressa, tutta connessa.

Che ne so io della tua testa

Lasciami stare in una foresta

Fuori contesto, ma dentro la festa

Spinta dal vento, graffiata dal grigio che resta

Mi spacca il cuore, non c’è il tre, solo il minore

Mi spacca il cuore, resto io, il male minore.

Ho sonno ma sogno

Sole sulle ciglie

Niente che mi tormenta.

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te.

Yehi

Circonvalla

Anello di Saturno

Pianeta fantasma

Aspetto il nuovo tour

Da te volevo il mare senza pregiudizi

Però mi farò bastare due gabbiani blu

Ma arrivano solo quando visualizzi tu

Qua in città si muove tutto a caso

Nove, dieci, undici, sangue dal naso

Quando il freddo tornerà feroce

E cucirò un maglione usando solamente

Un filo di voce.

Ho sonno ma sogno

Io e te dentro un arco

E suono d’archi ed un’arpa

Sogno ma ho sonno

Dentro ad una stanza

Col diluvio che avanza.

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te

Proteggimi senza riserva naturale

Respirare e stare calma

A te stretta come fossi Gibilterra

Adesso portami con te

Portami con te.