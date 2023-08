Francesca Michielin annulla i prossimi live: “Scusate ma devo operarmi…”

Nelle prossime settimane Francesca Michielin avrebbe dovuto tenere due date live ma, come annunciato dalla cantautrice stessa sulle proprie pagine social, è costretta ad annullare questi impegni a causa di un’operazione a cui dovrà sottoporsi.

I concerti in questione sono le date di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, il 13 agosto, e San Vito del Tagliamento in Friuli Venezia Giulia il 29 agosto.

La Michielin non ha specificato il problema di salute per cui dovrà sottoporsi ad un’operazione e stare ferma fino a settembre ma ha raccomandato i fan di non preoccuparsi:

“Ciao volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlarvi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito del Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico tra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”, dice Francesca Michielin in un video su Instagram. “Non allarmatevi, per favore e scusate per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare, ma a settembre tornerò come nuova“.

Ovviamente i fan si sono fatti sentire abbracciando virtualmente la cantautrice che, negli scorsi mesi ha pubblicato uno dei dischi più belli della sua carriera, Cani sciolti (qui la recensione) e lanciato nelle scorse settimane il singolo Fulmini addosso, brano portante della colonna sonora del film di Prime video, L’estate più calda.

Nelle scorse settimane inoltre Francesca Michielin ha registrato le puntate in onda a settembre di X Factor, programma che ha vinto il 5 gennaio del 2012 e che l’ha lanciata nel mondo discografico. Per Francesca è il secondo anno consecutivo alla guida del programma.