Frambo: dopo “Guerra” in arrivo il nuovo singolo “Tour Eiffel”

E’ uscito per La Clinica Dischi Tour Eiffel, il nuovo singolo di Frambo. Il brano arriva dopo Guerra, l’esordio discografico da mezzo milione di stream. Un brano cantautorale che, come dice il giovane, “vale un viaggio a Parigi e un ripasso su come si faccia, oggi, a fare cantautorato senza sentirsi nicchia.”

“Ho lo stomaco agli Champs-Élysées e la testa tra nuvole troppo basse per non promettere pioggia. Ho nella testa una protesta rumorosa, come quando la Senna s’incazza e vomita sul boulevard tutta la rabbia che gli resta.

Ho sulla faccia un trucco che non mi fa nemmeno più piangere, mentre in mezzo alle tue braccia mi sciolgo eccome, in questo inferno che mi sa salvare.

La via in rosa dei tuoi fianchi indica l’unica risposta a questa comica solitudine che non mi fa smettere di ridere, mentre seduto all’ennesimo bar, da solo, quel mimo disperato che canta Edith Piaf non smette di assomigliarmi.”