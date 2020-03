Frah Quintale racconta il suo stato d’animo nel nuovo singolo “Contento”

Frah Quintale si è affermato in poco tempo come una rivelazione della scena musicale italiana, riuscendo a conquistare il pubblico. L’album di debutto Regardez Moi ha ottenuto il disco d’oro; e adesso il cantante è pronto a presentare il suo nuovo progetto musicale.

Frah Quintale torna con canzoni inedite, ma, come egli stesso ha dichiarato, vuole “andare con ordine“. Ecco, dunque, il primo singolo. Si chiama Contento; ed è su tutte le piattaforme streaming e digitali dal 5 marzo 2020. Dal giorno successivo, il brano è entrato anche in rotazione radiofonica.

Contento, prodotta da Ceri, racconta lo stato d’animo dell’artista dopo un periodo non proprio positivo. “Sorrido con tutti i denti perché è stato un periodo un po’ strano, per certi versi non tanto bello“, racconta Frah Quintale. “Ho capito che la felicità è ciclica e che ogni momento del cxxxo è una tappa obbligata per godersi davvero le cose quando tutto torna a posto. Ora ho un po’ di canzoni nuove da farvi sentire ma voglio andare con ordine. La prima si chiama “CONTENTO”“. In fondo all’articolo trovate il testo di Contento.

Frah Quintale, in arrivo il tour 2020

Il singolo anticipa non solo il nuovo progetto musicale del cantante, ma anche l’inizio del suo nuovo tour. Frah Quintale sarà in concerto a partire da inizio luglio, mentre al Mi Ami Festival di Milano si terrà un’anteprima della tournée. Quest’evento si terrà a maggio, ma la data precisa non è ancora nota.

Ecco le prime sei date annunciate per l’estate 2020:

??.05 – MILANO – Mi Ami Festival

02.07 – PADOVA – Sherwood Festival

09.07 – BOLOGNA – Oltre

10.07 – NAPOLI – ExBase

18.07 – ROMA – Rock in Roma

19.07 – BAROLO (CN) – Collisioni Festival w/Coez

Il calendario è in continuo aggiornamento. I biglietti sono disponibili in prevendita qui oppure sul sito di Ticketone.

Contento, il testo

Non ricordo dove sono stato tutto questo tempo

Mi sono svegliato con due dita di polvere addosso,

Casa mia più che casa mia un bombardamento

Ma se mi impegno sono pure bravo a rimettere a posto

La luce in fondo al tunnel

Io ricomincio a correre

Scrollo di dosso la polvere

Ho un po’ di cose da risolvere

Se non assaggi il fondo non ti fai un giro all’inferno

Come puoi dire che bello

Che il paradiso è già questo

Oggi io sono contento

Oggi io sono contento

Ho tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento

Non ricordo dove sono stato tutto questo tempo,

ma ora che ho rimesso i piedi a terra giuro non mi sposto

Ho perso il sorriso non ricordo dove l’ho messo

Forse è sempre stato fermo nello stesso posto

La luce in fondo al tunnel

Io ricomincio a correre

E vado sempre più forte

Ho un po’ di cose da risolvere

Io non ci resto sul fondo

Lascio i miei diavoli all’inferno per poter dire che bello

Il paradiso è già questo

Perché oggi sono contento

Oggi io sono contento

Ho tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento….

Quando sono caduto a terra

M’ha fatto male

Sopra ad ogni ferita aperta verso del sale

Guarderò i tagli scomparire, cicatrizzare Uh, uuh

Ritornerò a starci dentro

Perché ogni cosa ha il suo tempo

Ma oggi io sono contento

Oggi io sono contento

È tutto quello che ho chiesto

Oggi io sono contento….