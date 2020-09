Sarà disponibile in programmazione radiofonica dal 25 settembre il nuovo singolo di Frah Quintale Due Ali. Il brano, pubblicato per Undamento, fa parte dell’album Banzai Lato Blu, uscito lo scorso 26 giugno (ne abbiamo parlato Qui).

C’è molta attesa per conoscere la seconda parte di Banzai, la cui data di uscita non è ancora stata svelata. L’artista nei giorni scorsi ha pubblicato sui social un criptico messaggio.

“Settembre è un mese figo, sto scrivendo cose, sto rimettendo insieme i pezzi (di nuovo) e non vedo l’ora di farvi sentire un po’ di roba.”

Due Ali, prodotto da Ceri, è un mix dolce-amaro tra pop e R&B, perfetto per la fine dell’estate. Un brano nel quale si alternano attimi di dolcezza e altri di sincerità quasi rude e di paura.

Un pezzo dal sound fresco, coinvolgente e innovativo, nel quale emergono in modo esplosivo il gusto per la melodia, le capacità liriche e la personalità di Frah Quintale.

FRAH QUINTALE DUE ALI – IL TESTO

Quanto è bello fumare con te?

Quanto è buona quest’erba?

Se mi scioglierà il caldo che sale

Ci tufferemo negli occhi a vicenda

Quanto è bella l’estate con te

Anche se restiamo a casa?

Anche il tuo giardino sembra il Paradiso

Come fai, come fai, come fai, come fai? Uh-uh

Quanto è bello scopare con te?

Quanto cazzo sei bella?

Se ci scioglierà il caldo che sale

Ci butteremo nella doccia a vicenda

Quant’è bello restare con te

E vederti contenta?

Anche il tuo vicino forse ci ha sentito

Come fai, come fai, come fai? Uh, uh-uh

Cosa ne so se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona, oppure no?

Cosa ne so se dietro a quel sorriso hai le parole

Per farmi male o guarirmi il cuore, eh

Cosa ne so se resterai con me dalla mattina

Fino alla sera, una vita intera

Quello che so è che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’

Se mi chiedi quello che cerco cos’è

Io ti rispondo: “La mia testa”

Se neanche tu la tua la riesci a trovare

Le cercheremo a vicenda

Quanto è bello cercarsi con te?

Tanto so che ti riesco a trovare

Anche con la luce spenta

Come fai, come fai, come fai, come fai?

Quanto è bello guidar la tua macchina

E stare in giro fino all’alba?

Una coperta sulla spiaggia

Non so suonare la chitarra

Ma toccherò le corde che ti fanno stare meglio

Tu conterai le onde per tenermi sveglio

Come fai, come fai, come fai?

Cosa ne so se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona, oppure no?

Cosa ne so se dietro a quel sorriso hai le parole

Per farmi male o guarirmi il cuore, eh

Cosa ne so se resterai con me dalla mattina

Fino alla sera, una vita intera

Quello che so è che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’

Quando m’hai detto che sopra noi due non avresti puntato una lira

Che andiamo a letto ma per il tuo cuore mi devo mettere in fila

Io ti ho risposto che per me era uguale, eri solo un’amica

Guarda dove son finito

Guarda dove sei finita

Cosa ne so se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona, oppure no?

Quello che so è che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’