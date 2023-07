Frada, Joseph e Agon uniscono voci e penne per celebrare “Piazza Libertà” di Avellino

Piazza Libertà è il titolo del singolo che segna il ritorno di Frada, un brano in collaborazione con Joseph e Agon disponibile da venerdì 21 luglio su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy.

Frada, ventidue anni, arriva a Milano dalla provincia campagna. Dopo diversi singoli da indipendente nel 2023 approda a Capitol con cui lancia Amore sincero.

Joseph, vero nome Giuseppe Marra, è un giovane artista avellinese classe 2003. Notato da Thaurus e Island Records pubblica nell’estate 2021 babydontcallme a cui seguono sbagli da fare e Tutta la città.

A settembre 2022 pubblica salvare, canzone che presenta all’Ippodromo Snai San Siro in apertura a BLANCO.

Agon inizia a fare rap all’età di 13 anni prendendo parte a diverse battle di freestyle. A 16 anni vince il contest con Honiro Label a cui segue la pubblicazione di un freestyle insieme a Shade, diventato virale.

L’incontro con Cosmophonix, (l’hub creativo che cura a 360° diversi artisti), lo spinge a definire ulteriormente la propria identità artistica, attraverso una ricerca stilistica che tocca l’immaginario quanto le produzioni. Parallelamente al suo percorso solista, Agon firma come autore diversi brani tra cui Mostro di gIANMARIA.

A marzo 2023 pubblica il singolo Disko Berlino per Virgin LAS a cui fa seguito Nympho.

FRADA PIAZZA LIBERTÀ

Uniti da un forte legame personale e dalla stessa città di origine, Frada, Joseph e Agon si alleano per questo brano che racconta la loro storia e il forte senso di comunità e aggregazione che li accomuna.

Piazza Libertà è un inno alle proprie radici: racconta la piazza di Avellino che li ha visti crescere e muovere i primi passi nella musica, al tempo stesso fotografa le incertezze e l’eccitazione di questo periodo, di cui condividono il trasferimento a Milano e lo sviluppo dei propri progetti, supportandosi a vicenda.

La produzione urban/ pop curata da Kyv e Max Kleinz contribuisce ad amalgamare le tre voci senza snaturarle e lasciando ad ognuno la massima possibilità di esprimersi.

Il pezzo sarà presentato il live in concerto per la prima volta il 24 luglio, proprio in Piazza Libertà, ad Avellino.

Ecco le dichiarazioni dei tre giovani artisti:

Frada

“Io, Joseph e Vito (Agon) negli ultimi anni abbiamo condiviso di tutto, da una canzone a un letto in cui dormire nei primi airbnb di Milano, ma quello che abbiamo sempre vissuto è Piazza Libertà, ad Avellino, la città in cui tutti e tre siamo cresciuti e abbiamo deciso di omaggiarla con questo pezzo”

Joseph

“Con Frada e Vito ci conosciamo ormai da un pò di tempo, abbiamo sempre voluto scrivere un pezzo insieme per creare un ricordo indelebile, per dare concretezza a questo legame. Il pezzo parla delle nostre radici ma anche del cambiamento (abbiamo tutti cambiato città), e del farsi forza l’un l’altro: “ogni piazza sarà casa con gli stessi di sempre.”

Agon