Foresta: il singolo “Alzo le mani” è un inno alla libertà

Alzo le mani è il singolo inedito del cantautore Giuseppe Foresta o, più semplicemente, solo Foresta. Il brano è in tutti i digital store dal 6 novembre 2020; e dal 13 novembre entra in rotazione radiofonica.

La canzone segna l’inizio di un nuovo percorso musicale per l’artista. “Alzo le mani è un inno alla libertà di essere, dopo anni di dubbi ed incertezze”. Con queste parole Foresta descrive il brano, che egli steso ha scritto insieme a Daniele Cavalca.

Giuseppe Foresta è nato a Crotone in una famiglia di artisti e musicisti. Inizia a studiare il pianoforte e dall’età di 8 anni anche la chitarra. A 15 anni si dedica al canto iniziando a fare le prime esibizioni in pubblico. Il passo successivo è la composizione delle sue prime canzoni.

Con gli anni, prende forma in lui la volontà di sperimentare e mescolare l’amore per il soul con quello per melodie di stampo pop elettronico. Partecipa ai casting di importanti talent show televisivi. Poi, Foresta decide di partire per l’America. Inizia a girare il mondo, assorbendo tutte le vibrazioni artistiche e musicali che incontra nei diversi luoghi.

Al rientro in Italia, scrive per altri artisti emergenti; li produce; li aiuta a sviluppare i loro progetti discografici. Nel 2018, scrive il suo primo Ep di inediti che decide però di tenere ancora nel cassetto. Negli ultimi anni, ha sviluppato il suo stile cantautorale che unisce indie, pop ed elettronica. Emblema di questo percorso è il brano Vivi per miracolo.

Adesso, con Alzo le mani (etichetta Senza Dubbi/Believe) Foresta prosegue il suo cammino artistico. Il 13 novembre 2020 è prevista l’uscita del videoclip del brano.