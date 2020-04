E’ uscito Nunn’è ancora Fernuta, il nuovo singolo dei Foja, band guidata da Dario Sansone. Il brano sarà inserito nel nuovo album del gruppo napoletano e sostiene la raccolta fondi Durante l’Emergenza – Attiviamo la Solidarietà dell’associazione etica Ex Opg – Je So’ Pazzo di Napoli.

Nunn’è ancora Fernuta arriva in un momento in cui la band avrebbe dovuto entrare in studio per registrare e finalizzare il nuovo album. Il progetto è stato per ora rimandato nel rispetto dei decreti governativi, ma questo non ha fermato la voglia di fare musica dei Foja.

Così la band di Dario Sansone, Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano Falcone (basso), Giovanni Schiattarella (batteria), Luigi Scialdone (chitarre, ukulele, mandolini), Daniele Chessa (sound engineer, synth) ha coinvolto Michele Signore (archi e lira pontiaca) e così è iniziata una session domestica che ha portato alla creazione di Nunn’è ancora Fernuta.

FOJA NUNN’È ANCORA FERNUTA

Il testo di Nunn’è ancora Fernuta è un inno alla speranza. Un’amara analisi di un’umanità indebolita da se stessa che narra l’egoismo di una società che dovrebbe rimanere più unita amando di più la propria terra.

“Durante questo periodo di emergenza abbiamo sentito il bisogno di essere vicini a chi è più in difficoltà. Vorremmo dare una mano agli “ultimi”, con un aiuto concreto. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere fattivamente la raccolta fondi “Durante l’Emergenza – Attiviamo la Solidarietà”, che l’associazione etica Ex Opg – Je So’ Pazzo di Napoli, ha messo in piedi, regalando a chiunque effettuerà una donazione anche minima, che sarà INTERAMENTE devoluta in beneficenza, una nostra canzone inedita dal nome “Nunn’è ancora fernuta”, registrata in remoto durante questi giorni di “distanziamento sociale” e non disponibile in distribuzione ufficiale. Con il vostro generoso contributo aiuteremo famiglie in difficoltà, anziani, migranti e volontari scesi in campo per la battaglia al Covid-19.”.

Queste le parole dei Foja.

Collegandosi al sito https://nunneancorafernuta.it/ sarà possibile donare una cifra di 2, 5 oppure 10 euro – o altro importo a piacere – per ricevere in maniera automatica, in regalo la canzone, i credits e un’illustrazione ad alta definizione e inedita di Alessandro Rak.