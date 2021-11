Flaza: chiusa l’esperienza ad Amici 21 lancia due singoli: “Malefica” e “Nuvole”

Archiviata definitivamente da due settimane l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Flaza non ha perso tempo e, uscita dal programma, ha lanciato ben due brani sulle piattaforme digitali…. Malefica, già ascoltato ad Amici 21, e Nuvole.

Le due canzoni sono state pubblicate lo scorso 29 ottobre su etichetta Honiro Rookies.

Per Flaza queste due canzoni rappresentano un manifesto emotivo perfetto per raccontarsi.

In Malefica si evidenzia, la risolutezza e la voglia di emergere a tutti i costi, malgrado le paure e le difficoltà emotive, a costo di seguire strade più lunghe e più difficili.

Per fare questo, per Flaza è necessario chiudere in una cassaforte il proprio cuore e le proprie emozioni per renderle intoccabili. Emergere dalle tenebre, provando a ignorare il dolore e i sacrifici che comporta, al costo di risultare malefica.

Nel secondo singolo. Nuvole, si parla di un amore finito e del retrogusto dolce amaro che lascia.

Un pezzo dalle atmosfere minimali e soft, in cui chitarra e un beat in 808 infondono un senso di soave luminosità, creando il giusto incastro tra trap e urban pop, raccontato da un testo leggero e riflessivo.

Entrambe le produzioni sono state realizzate da Matteo Alieno, altro talento della scuderia Honiro.

Flavia Zardetto, questo il vero nome della ragazza classe 2000 e nata a Fregene, uscita dal programma ha dichiarato sui social quanto segue:

In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così.

Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero.

Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me.

So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative.

Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me.

Non mi stancherò mai di fare musica.

p.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate