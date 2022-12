Fishball lancia il singolo esplicito e provocatorio “Boy”

Boy è il nuovo singolo dell’artista trap, modella e influencer Fishball. Il brano, negli store digitali dal 2 dicembre 2022, è esplicito e provocatorio. Rappresenta uno dei primi esempi di Jersey Drill in Italia.

Fishball è artista originale, trasgressiva ed esplicita. Queste sue caratteristiche si ritrovano anche nel brano Boy (Etichetta Hokuto Empire – Distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records). Si tratta infatti di un pezzo innovativo, energico e ritmato, caratterizzato da bassi profondi e coinvolgenti.

Boy appartiene al nuovo genere Jersey Drill, che prende ispirazione, in chiave moderna, dal genere Jersey Club degli anni ’90, caratterizzato da un mix di hip hop e musica house dai BPM molto veloci. Fishball è l’unica donna, oltre che una tra i primi e pochi artisti in Italia, a presentare un brano di questo genere.

Boy è anche un pezzo dal testo molto esplicito e provocatorio, basato su giochi di parole incisivi. Fishball si propone come donna forte e pericolosa, invidiata dalle colleghe. L’immagine che dà, è quella di una macchina del sesso e di una “bitch” che non ha alcun tipo di rivale: né donna, né tanto meno uomo.

A proposito del brano, Fishball afferma: “In “Boy” racconto la mia vita libera e la mia attitude, oltre allo stereotipo che mi vede cercata solo da coloro che vogliono “una poco di buono” e che mi porta spesso ad essere invidiata dalle donne che usano appellativi dispregiativi nei miei confronti. Vale lo stesso discorso per gli uomini, il più delle volte intimoriti dalla mia personalità e concentrati sulla mia dominanza caratteriale su di loro, non solo nella relazione in generale, ma anche nel sesso”.

Conosciamo meglio fishball

Fishball è il nome d’arte di Felisja Piana, nata il 16 aprile 1994 a Sassari. Dopo aver raggiunto la celebrità come Suicide Girl con oltre 2 milioni di follower su Instagram, partecipa al progetto BADA$$ B., insieme a Christina Bertevello. Con questo progetto presenta il lato più “latin” della sua personalità artistica, grazie a brani come Cuba e Me Gusta.

Fishball decide poi di intraprendere un percorso da artista solista che le permetta di esprimere totalmente il proprio potenziale e la sua ecletticità. Lancia quindi singoli come Asian, Dildo, Madre Teresa, Quante Volte, Kiki, 3310, OH AH e Dillo alla Gang.

Nel 2020, pubblica l’album 3:13, per l’etichetta Richveel con edizioni Thaurus Publishing. Il disco, interamente prodotto da Razihel, contiene 13 brani all’insegna della sperimentazione tra trap, dubstep, drum & bass, latin, house, techno e metal, tra i quali i singoli Tiffany, Shawty e Scoteka.

Nel 2021, Fishball presenta il singolo Parte di Me. Nel 2022 torna con il nuovo singolo Boy.