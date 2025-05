Fiorella Mannoia: la grande festa di “Semplicemente Fiorella” torna a Roma con ospiti e sorprese

Una scaletta ricca di ospiti, musicali e non, per Semplicemente Fiorella, il doppio concerto-evento che vedrà Fiorella Mannoia tornare il 3 e 4 giugno 2025 nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma e che verrà trasmesso in futuro anche su Rai 1.

Due serate live speciali, dopo il successo dell’anno scorso, per celebrare ancora una volta la sua carriera con una festa condivisa, tra canzoni e ospiti d’eccezione.

FIOR DI DUETTI A CARACALLA: TUTTI GLI OSPITI DI FIORELLA

Lo spettacolo – prodotto da Friends & Partners e Oyà – si preannuncia come un viaggio musicale tra passato e presente. Sul palco con Fiorella, una carrellata di ospiti che rappresentano diverse generazioni, sonorità e storie della nostra musica. Da Antonello Venditti a Loredana Bertè, da Diodato a Rose Villain, passando per Giorgio Panariello, Il Volo e tanti altri.

Fiorella Mannoia conferma anche il suo legame con il modo di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti infatti sarà presente anche uno dei cantanti dell’ultima edizione del programma.

