Si avvicina la data di uscita del nuovo album di Fiorella Mannoia. Il disco, che si intitolerà Personale ( come già annunciato negli scorsi mesi) è stato anticipato dal singolo Il Peso del coraggio scritto per la Mannoia di Amara e Maria Luisa De Prisco, un brano dal testo molto importante presentato anche sul palco del Festival di Sanremo.

Personale uscirà il 29 marzo per Sony Music Italia e conterrà 13 canzoni inedite firmata da diversi autori tra cui la stessa Amara, Daniele Magro (Smettiamo subito, Riparare e Un Pezzo di Pane), Giulia Anania e Zibba (Il Senso). Nel disco anche uno degli autori ormai storici di Fiorella, Bungaro, che firma due brani della tracklist.

Nell’album anche un brano, pre annunciato con la scritta Bonus Track “Canzone sospesa” in duetto con Antonio Carluccio, Creature.

Antonio, visto recentemente nello spettacolo dedicato a Pino Daniele, Appocundria, è un compositore, chitarrista, cantante e attore nato a Napoli nel 1980. Ha iniziato la sua carriera da ragazzino tra teatro e musical e, nel corso degli anni, ha collaborato con Giorgia, Micheal Bolton, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Renato Zero.

Ecco la tracklist dell’album:

Il peso del coraggio Imparare ad essere una donna Riparare Smettiamo subito L’Amore è sorprendente Il Senso Un Pezzo di pane Penelope Resistenza Anna siamo tutti quanti Carillon L’Amore al potere Creature feat. Antonio Carluccio

Da maggio Fiorella Mannoia sarà in tour. Ecco le date dei live prodotti e organizzati da Friends & Partners. Le date estive sono in fase di definizione ma la cantante promette che arriverà anche in Sardegna, Sicilia e Calabria.

7 maggio – Firenze – Teatro Verdi

8 maggio – Parma – Teatro Regio

11 maggio – Torino – Auditorium Del Lingotto

12 maggio – Brescia – Gran Teatro Morato

14 maggio – Milano – Teatro Degli Arcimboldi

15 maggio – Bologna – Europauditorium

17 maggio – Trieste – Teatro Rossetti

18 maggio – Padova – Gran Teatro Geox

20 maggio – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

23 maggio – Roma – Auditorium Parco della Musica

25 maggio – Bari – Teatro Team

27 maggio – Napoli – Teatro Augusteo

29 luglio – Roma – Cavea – Auditorium Parco della Musica

3 ottobre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi

5 ottobre – Torino – Teatro Colosseo

7 ottobre – Napoli – Teatro Auguste

15 ottobre – Genova – Teatro Carlo Felice

18 ottobre – Firenze – Teatro Verdi

22 ottobre – Bergamo – Teatro Creberg

24 ottobre – Sanremo – Teatro Ariston

27 ottobre – Bologna – Europauditorium

Foto di Francesco Scipioni