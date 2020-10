Fiorella Mannoia Padroni di niente. Dopo l’annuncio delle scorse settimana oggi Fiorella ha finalmente rivelato la data di uscita del suo nuovo album di inediti.

Padroni di niente, questo il titolo del disco, arriverà nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e sugli store digitali il 6 novembre prossimo.

Il disco è già stato anticipato in radio dal singolo Chissà da dove arriva una canzone scritto per la Mannoia da Ultimo.

Il disco è in pre-order a partire da oggi, giovedì 8 ottobre, cliccando qui. Padroni di niente uscirà oltre che in cd anche in vinile. Quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre.

Ecco la tracklist dell’album. La title track, Padroni di niente, è stata scritta da Amara, già autrice di due grandi successi per Fiorella: Che sia benedetta e Il Peso del coraggio.

Padroni di niente Chissà da dove arriva una canzone Si è rotto La gente parla Sogna Olà Eccomi qui Solo una figlia (“Canzone Sospesa” con OLIVIA XX)”.

A maggio, inoltre, partirà il PADRONI DI NIENTE TOUR, undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il nuovo album.

Queste le prime date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

12 MAGGIO – BOLOGNA – Europauditorium

13 MAGGIO – TORINO – Teatro Colosseo

15 MAGGIO – MANTOVA – Grana Padano Theatre

18 MAGGIO – ANCONA – Teatro delle Muse

20 MAGGIO – BARI – Teatro Team

22 MAGGIO – NAPOLI – Teatro Augusteo

23 MAGGIO – ROMA – Auditorium Parco della Musica

26 MAGGIO – BERGAMO – Teatro Creberg

28 MAGGIO – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bassano 2

29 MAGGIO – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 MAGGIO – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

