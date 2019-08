Si svolgerà domenica primo settembre alle 21 presso il Giardino di Casa Emergency di Via Santa Croce a Milano un concerto in memoria di Teresa Sarti Strada a dieci anni dalla scomparsa. Per ricordare la cofondatrice ed ex presidente di Emergency saliranno sul palco due grandi artiste da sempre legate al mondo della solidarietà e dell’inclusione sociale, ovvero Fiorella Mannoia e Paola Turci.

Il concerto denominato Cara Tere – Voci e musica per ricordare Teresa Sarti Strada sarà gratuito e aperto a tutti.

Fiorella Mannoia e Paola Turci saranno presentate sul palco dal giornalista di Rai Radio Due Massimo Cirri, storico presentatore di Caterpillar e da anni legato a Emergency.

“Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello senza neanche accorgercene. Questo diceva Teresa. Abbiamo deciso di ricordarla riflettendo su questa frase, che rappresentava perfettamente il suo modo di vivere. Un invito a non voltare lo sguardo di fronte ai bisogni degli altri esseri umani e a impegnarsi per costruire un mondo più giusto.”

LE PAROLE DI TERESA SARTI STRADA

Teresa Sarti Strada ha vissuto in prima persona l’apertura di molti ospedali ed era amatissima dai volontari dell’associazione. Teresa negli anni si è sempre spesa per l’affermazione dei diritti umani e per la pace. Queste le sue parole che i volontari di Emergency ricordano spesso:

“Ho bisogno di ringraziarvi, perché questa impresa entusiasmante ma faticosa non sarebbe neanche pensabile se non ci foste voi, appassionati, critici, rompicoglioni, generosi. Con tutte le vostre proteste, sui massimi sistemi e sulle magliette a manica lunga e manica corta, con la vostra presenza negli angoli più improbabili, con la capacità di raccontare dal vivo ospedali che non avete mai visto, con le incazzature che rientrano, ma che mi (ci) invitano a aggiustare la rotta. GRAZIE, carissimi, anche per la faccia che avete quando ci incontriamo”.

La produzione dell’evento con Fiorella Mannoia (Qui la nostra videointervista e Qui la recensione del concerto di Vigevano) e Paola Turci è curata in collaborazione con Friends&Partners.

I cancelli apriranno alle ore 19.00. L’accesso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti.

Foto dai Social di Fiorella Mannoia e Paola Turci