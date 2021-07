FIMI digitalizza finalmente tutte le classifiche di vendita dal 1995 ad oggi e lancia l’app ufficiale

Una serie di grandi novità arrivano sul sito FIMI, la Federazione dell’Industria Musicale Italiana, novità che faranno felici discografici, addetti ai lavori, fan e tutte quelle persone appassionate di classifiche.

Dall’1 luglio infatti il sito della FIMI, grazie ad un lavoro davvero monumentale, è aggiornato con tutte le classifiche… dalla digitalizzazione delle chart degli Anni Novanta all’implementazione delle chart annuali

Rilasciata l’app FIMI by Loud.

Un archivio storico quello di Top of The Music di FIMI, unico sistema ufficiale delle classifiche di vendita in Italia che è stato ora finalmente digitalizzate a partire dal 1995, anno in cui vennero introdotte del sistema di rilevazione a cura della Federazione dell’Industria Musicale Italiana.

Trovano quindi spazio anche le storiche chart dei DVD e delle Compilation – ora dismesse – oltre a quelle di Album, Vinili e Singoli, il patrimonio FIMI è ora integralmente consultabile qui.

Sul sito ora trovano inoltre spazio anche le classifiche annuali che sono state raccolte nella loro sezione di riferimento con una modalità di consultazione più funzionale e affine alla struttura delle note chart settimanali.

Altra grande novità è il fatto che ora le classifiche e il mondo Top Of The Music di FIMI è diventato finalmente consultabile anche da mobile grazie all’app FIMI, disponibile per Android e iOS e realizzata in collaborazione con LOUD, Digital Studio milanese.

Rimanere aggiornati sulle classifiche Album e Singoli e sulle ultime certificazioni sarà ora ancora più semplice grazie al sistema di alert dell’app, da cui possono essere riprodotti brani e album attraverso l’atterraggio diretto sulle principali piattaforme di streaming.

Inoltre, grazie al motore di ricerca interno all’applicazione è possibile salvare i propri artisti preferiti e condividerne i risultati raggiunti sulle più diffuse piattaforme social, tra cui Instagram Stories, WhatsApp, Twitter e molte altre. L’app che farà felici tutti gli amandi di classifiche e certificazioni è già disponibile e scaricabile qui.