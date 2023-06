Festival di Sanremo 2024: Amadeus pensa a quattro cantanti per affiancarlo nella conduzione?

Festival di Sanremo 2024. Nell’intervista rilasciata a Giuseppe Candela per Il Fatto quotidiano Amadeus aveva annunciato che per il suo ultimo anno alla guida della kermesse avrebbe voluto fare qualcosa di diverso per quel che riguarda la scelta delle donne che lo affianceranno alla conduzione del Festival.

“Non ho ancora pensato a chi sarà al mio fianco, parto sempre dalle canzoni. Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato”, sono state le parole di Ama.

Ora, secondo rumors lanciati da Ivan Rota su Dagospia, il presentatore sembrerebbe intenzionato a scegliere quattro cantanti per affiancarlo andando a richiamare quando fatto da Carlo Conti nel suo primo Festival del 2015. Quell’anno il presentatore e direttore artistico della Kermesse si era fatto affiancare per tutte e cinque le serate da Emma e Arisa, entrambe già vincitrici del Festival.

Nel 2021 anche Amadeus aveva chiamato una cantante al suo fianco. Si trattava di Elodie, quest’anno secondo Dagospia potrebbe volerne addirittura quattro, tutte molto legate al Festival di Sanremo.

E quali sarebbero queste quattro donne secondo i rumors lanciati?