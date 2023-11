Festival di Sanremo 2024: la lista dei big in gara e alcuni degli autori della canzoni

Sanremo 2024 cantanti in gara. Mercoledì 15 novembre 2023, ormai mancano circa due settimane all’annuncio di Amadeus che, probabilmente ancora una volta sarà dato al Tg1, dove annuncerà i 23 artisti scelti per il Festival di Sanremo 2024.

Ormai lo stesso Ama non ne può più, non vede l’ora di poterlo fare, di poter annunciare i nomi dei cantanti (da regolamento dall’1 dicembre in poi). Amadeus è visibilmente stanco dei toto nomi, dei rumors e delle liste che girano da mesi. Noi addirittura abbiamo iniziato i primi di agosto qui e, probabilmente mica ci abbiamo visto male visto dopo più di tre mesi molti di quei nomi ancora girano ovunque.

Ovviamente si scherza, ma tranquillo Ama, per quel che ci riguarda questa è la nostra ultima lista. Poi se dovessimo per caso scoprire che ci saranno in gara Giulia Salemi con Alfonso Signorini, beh, in quel caso un’eccezione sarà fatta.

Detto questo come sapete su All Music Italia per nostra abitudine nel fare il toto nomi partiamo da una lista larga e andiamo a restringere col passare delle settimane. Non arriviamo mai al numero esatto di artisti in gara (23 + 3 giovani, salvo cambiamenti, quest’anno) semplicemente perché se bisogna fare informazione non si può fare gli indovini. E noi non siamo Amadeus, che di sicuro ha praticamente la lista già pronta (salvo arrivi di pezzi bomba dell’ultimo minuto), ma di certo non la condivide con noi.

Noi però siamo generosi e come ogni anno la condividiamo con lui. 26 nomi, solo tre in più di quelli che dovrebbero esserci. E una presenza extra che aleggerà, probabilmente, sulla manifestazione.

Nel frattempo sono stati svelati gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, lato regolamento discografico. I 4 di Area Sanremo arriveranno a fine novembre. Azzardiamo che a passare nei big saranno Clara (Warner Music), Grendaud (Capitol/Universal) e un artista di Area Sanremo.

Azzardiamo anche che i nomi potrebbero salire a quattro e in quel caso scommettiamo su Vale Lp (Sugar/Universal).

Andiamo ora a scoprire la nostra ultima lista per i cantanti in gara di Sanremo 2024.