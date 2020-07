In occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2020-2021, sono state confermate alcune indiscrezioni relative al Festival di Sanremo 2021.

Il prossimo anno il Festival si terrà regolarmente e alla guida ci saranno Amadeus e Fiorello. Non si svolgerà a febbraio, ma ai primi di marzo. Per la precisione dal 2 al 6.

Quindi, dopo un Festival di Sanremo che ha registrato dati record e i cui brano hanno avuto un riscontro più che buono (ne abbiamo parlato Qui), la volontà è quella di continuare su una linea che ha portato risultati eccellenti.

Quindi… Squadra che vince non si cambia, anche se è certo che non mancheranno le novità, visto che le aspettative saranno molto elevate.

FESTIVAL DI SANREMO 2021

“Sarà un Sanremo che, forse, riaprirà la nostra normalità.”

Queste le parole del Direttore di Raiuno Stefano Coletta.

Ci si auspica, quindi, che il Festival possa realmente rappresentare la ripartenza dopo le difficoltà di questi mesi, in cui anche il settore musicale ha risentito pesantemente delle restrizioni.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova formula per la composizione del cast di Sanremo Giovani, con il programma in seconda serata Ama Sanremo e un talent su Rai Play per gli artisti iscritti ad Area Sanremo (Qui e Qui i nostri articoli).

Si apre idealmente, quindi, la gara per eleggere il successore di Diodato, che nel 2020 ha conquistato pubblico e critica con Fai Rumore. Se il cantautore decidesse di tornare in gara? La proposta fu indirettamente lanciata in occasione della presentazione di Europe Shine a Light. Per conferme e smentite c’è tutto il tempo.