Nei giorni scorsi si sono svolte nell’arco di tre giornate le selezioni finali del Festival di Castrocaro 2020 e sono stati scelti gli 8 finalisti del Contest.

Stefano De Martino condurrà per il secondo anno consecutivo la serata finale della manifestazione giunta alla 63esima edizioni.

L’appuntamento televisivo con la finale del Festival di Castrocaro 2020 è fissato per giovedì 27 agosto nella prima serata di Rai 2 e, in contemporanea, su Rai Radio 2.

Festival di Castrocaro 2020

Ad ospitare l’evento sarà il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Ad aver superato le selezioni (avvenute in prima fase solo online, quindi per i semifinalisti dal vivo al Palazzo Pretorio di Castrocaro) sono stati 8 ragazzi che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana, una manifestazione che in passato ha visto nascere grandi artisti come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e che oggi cerca di tornare agli antichi fasti di un tempo.

