Quali sono i brani che sono stati al primo posto della classifica FIMI nella settimana di ferragosto negli ultimi 10 anni? La musica italiana in vetta negli ultimi sette anni!

Da nove settimane non consecutive la classifica FIMI dei singoli più streammati/venduti in Italia è guidata da La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Un risultato che, salvo sorprese, si confermerà quasi certamente venerdì rendendo il brano il più ascoltato nella settimana di Ferragosto del 2022.

Con questa consapevolezza la curiosità ci ha spinto ad andare a riscoprire quali canzoni negli ultimi dieci anni erano al primo posto della classifica singoli nella settimana di Ferragosto.

Partiamo da una bella soddisfazione: negli ultimi sette anni si è sempre trattato di brani italiani, da Roma-Bangkok in poi (e forse, va detto, anche un po’ con l’avvento dell’autrice hitmaker dell’estate, Federica Abbate), la musica italiana ha sempre dominato andando a interrompere, per quel che riguarda la settimana di ferragosto, un lungo periodo con la musica internazionale in vetta.

Per la precisione dal 2009 al 2014, ben sei anni consecutivi (l’anno precedente, nel 2008, al primo posto c’era Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri, colei che con baby K avrebbe interrotto questa sequenza sette anni dopo).

Ecco nel dettaglio i brani in vetta alla classifica singoli nella settimana di Ferragosto negli ultimi 10 anni:

2021 Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta

2020 A un passo dalla luna di Rocco Hunt & Ana Mena

2019 Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena

2018 Amore e Capoeira di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston

2017 Senza pagare di J-Ax & Fedez

2016 Andiamo a comandare – Rovazzi

2015 Roma Bangkok – Baby K feat. Giusy Ferreri

2014 PRAYER IN C – LILLY WOOD & THE PRICK FEAT. ROBIN SCHULZ

2013 WAKE ME UP – AVICII FEAT. ALOE BLACC

2012 BALADA (TCHERERE TCHE TCHE) – GUSTTAVO LIMA

Roma-Bangkok è l’unico brano estivo rimasto per undici settimane consecutive al primo posto. Con 11 settimane non consecutive troviamo invece Amore e Capoeira e Balada (Tcherere tche tche).