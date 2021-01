Sono passati due anni dalla partecipazione di Fedrix & Flaw a Sanremo Giovani. Federico e Flavia Marra si presentarono sul palco del Casino di Sanremo con il brano L’Impresa, classificandosi al decimo posto nella prima serata. Ora i due giovani artisti romani tornano con Già Lunedì.

Il brano si caratterizza per nostalgiche sonorità dance tipiche degli anni ‘90 e un urban pop.

“Ci piaceva l’idea della contrapposizione tra un sound apparentemente spensierato ed un testo malinconico, che quasi sogna una nuova possibilità, ma che alla fine chiude le porte al passato accettando nuove strade per il futuro.”

Queste le parole di Fedrix & Flaw, che hanno scritto il brano durante il lockdown.

I due nella scrittura attingono dalle emozioni vissute rispettivamente in esperienze che li hanno segnati, nel bene e nel male.

Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto da Alessandro Forte (Pepperpot studio) e diretto da Matteo Tranquilli. Al centro del racconto un nuovo inizio che si intreccia al destino dolce-amaro di questa storia.

FEDRIX & FLAW GIÀ LUNEDÌ – IL TESTO

Sempre parlando

Tra una sigaretta e un bacio

Non era strano

Camminare mano nella

Mano sperando

Che non fosse un’illusione

Chiusa soltanto in quei momenti lì

Ma stanotte resto fino a tardi per

Seppellire ogni resto di te in queste note

E adesso che mi hai lasciato guai

Sei solo un treno perso e allora bye

Fino a qui

Pensavo a quei giorni lì

Quand’era già lunedì

Ma da qui

Continuo e ripenso a me

Chissà che destino c’è

Sempre gridando

Tra uno ‘scusa’ ed uno sbaglio

Non era strano

Comprendere quel distacco

Dietro uno sguardo

E ora in lontananza sento

Come uno sparo piombare dentro me

Ma stanotte rivedo quel viale che

Si ricopre di foglie morte come ciò che c’era tra noi

E adesso che mi hai lasciato guai

Sei solo un treno perso e allora bye

Fino a qui

Pensavo a quei giorni lì

Quand’era già lunedì

Ma da qui

Continuo e ripenso a me

Chissà che destino c’è

Forse però poi ci si rincontra

Forse ma non lo sai

Forse però ormai non me ne importa

Anche se ritornerai

Forse però poi ci si rincontra

Forse ma non lo sai

Forse però quel treno non torna

E a non rivederci mai

E adesso mi cerchi tra i tuoi guai

Ma la nebbia nasconde il tuo volto ormai