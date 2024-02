Fedez, per il tribunale “Muschio Selvaggio è di Luis Sal”, ma il rapper ribatte…

Fedez non sta certamente vivendo un bel periodo: dopo la presunta crisi e rottura con Chiara Ferragni, il rapper si trova infatti a dover gestire anche una diatriba che lo vede contrapposto ormai da mesi all’ex amico e socio Luis Sal sulla proprietà del podcast Muschio Selvaggio.

Nello specifico, con ordinanza del 23 febbraio, la giudice Amina Simonetti ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (co-fondatore del podcast “Muschio Selvaggio“, oltre che co-autore e co-conduttore).

Fedez però non ci sta e, attraverso una storia pubblicata su Instagram, chiarisce: “Il tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata“.

Poi, aggiunge: “Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio S.R.L. e non nell’interesse di Luis Sal! Di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda“.

Muschio Selvaggio: fedez contro luis sal

Facciamo un piccolo passo indietro. La diatriba tra Fedez e Luis Sal ha avuto iniziato nel giugno 2023, quando il rapper – dopo diverse puntata senza l’ex amico – lo accusò di aver abbandonato il progetto con un video dal titolo “Che fine ha fatto Luis“, dichiarando di portare avanti il progetto da solo, nonostante la società appena fondata fosse di entrambi.

La risposta di Sal non si fece poi attendere e il video (“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“) divenne virale in pochissimo tempo.